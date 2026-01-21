Javier Milei, presidente de Argentina, acudió este miércoles 21 de enero de 2026 al Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, donde emitió un discurso en defensa de la libertad en el mundo.

En su mensaje, el mandatario señaló que el sistema capitalista de libre empresa es el que verdaderamente es más productivo, en contraste con los sistemas socialistas que han causado “la degradación ética y moral que atraviesa occidente”, consideró.

Javier Milei en Davos: una defensa ética del capitalismo de libre empresa

“Es necesario volver a impulsar las ideas de la libertad. Sin embargo, a diferencia del modo en que se encaró en el pasado, basado en un enfoque utilitarista, hoy la defensa del sistema capitalista de libre empresa debe estar basado en su virtud ética y moral”, destacó Milei.

Remover trabas artificiales: la propuesta económica de Milei ante el mundo

El presidente argentino subrayó la necesidad de remover trabas a las empresas y reducir la incertidumbre. “El marco adecuado es el que favorezca el descubrimiento empresarial y la coordinación. La política económica debería orientarse a identificar y remover todas las trabas artificiales que dificultan el proceso empresarial y los intercambios voluntarios”, declaró.

El también economista argumentó que los valores éticos del capitalismo señalan que si a los beneficios se llegaron por descubrimientos, intercambios voluntarios y sin violentar el principio de no agresión, “no hay motivo que justifique la intervención”, ya que de hecho ello es una “violación del derecho de propiedad ” y ello hace que caiga la economía.

"Dejen de fastidiar": el contundente mensaje a los gobiernos en Suiza

En otro punto de su alocución, Milei se refirió a las regulaciones de los mercados, pero ello elimina a los rendimientos y el efecto colateral “es el de matar el crecimiento”.

Javier Milei comparó la inteligencia artificial y destacó que esa es una herramienta para hacer crecer los rendimientos y generar mayor crecimiento y bienestar, por lo que pidió dejar a un lado las regulaciones excesivas.

“Por lo que lo más responsable que pueden hacer los estados respecto al tema es dejar de fastidiar a quienes están creando un mundo mejor”, sentenció.

