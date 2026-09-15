Confirman modificación a la visa americana: Juez federal da su resolución a las nuevas normas de Trump

Otra modificación a la visa americana: Un tribunal federal de Massachusetts suspendió temporalmente la política impulsada por el gobierno de Donald Trump que buscaba reducir el tiempo de permanencia en Estados Unidos de estudiantes extranjeros, participantes de programas de intercambio y periodistas.

La decisión fue emitida por el juez F. Dennis Saylor IV, quien consideró insuficientes los argumentos presentados por la administración estadounidense para justificar la medida, por lo que la nueva regulación no podrá entrar en vigor mientras continúa el proceso judicial iniciado por organizaciones educativas y sindicatos.

¿Qué medidas quería impulsar Donald Trump?

La disposición de Donald Trump contemplaba que los beneficiarios de visas F y J únicamente pudieran permanecer en territorio estadounidense durante un máximo de cuatro años por cada periodo de admisión, mientras que en el caso de los periodistas extranjeros con visa I, el límite sería de 240 días, aunque podrían solicitar extensiones.

La norma establecía una condición más restrictiva para los periodistas con pasaporte chino, quienes tendrían permitido permanecer hasta 90 días, también con la posibilidad de solicitar una prórroga.

¡Aviso urgente si vas a tramitar tu #visa para #EU! 🇺🇸⚠️#EU aplicó un freno global a las citas de un documento clave. Descubre si tu trámite está paralizado. 👉 https://t.co/OAdnKN6HVD pic.twitter.com/AB9UriGjrZ — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 27, 2026

El juez puso en duda que ese fuera el único propósito de la regulación y señaló que también podría representar un intento de aumentar la supervisión gubernamental sobre instituciones académicas.

Organizaciones académicas denunciaron las medidas

La resolución judicial sostiene que el proceso utilizado para aprobar la norma no cumplió de manera adecuada con la Ley de Procedimiento Administrativo, pues entre las irregularidades señaladas se encuentra la falta de una evaluación suficiente sobre los costos y beneficios de la política, así como una respuesta inadecuada a las observaciones presentadas por la ciudadanía.

Las organizaciones demandantes también acusan al Departamento de Seguridad Nacional de haberse excedido en sus facultades legales y de no haber ofrecido un periodo de consulta pública suficientemente amplio.

Fanta Aw, directora ejecutiva de la Asociación de Educadores Internacionales, consideró que la regulación podría afectar de forma considerable las aportaciones de los estudiantes extranjeros a las universidades, la economía y la seguridad nacional de Estados Unidos.

Mientras que Jon Schleuss, presidente de The NewsGuild-CWA, señaló que las restricciones para periodistas forman parte de una serie de acciones que, desde su perspectiva, buscan limitar el trabajo de los medios de comunicación extranjeros.

