Donald Trump arranca su campaña electoral en Waco, Texas; acusa cacería de brujas en su contra

El expresidente Donald Trump inició su campaña electoral en Waco, Texas, rumbo a las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Durante su primer mitin acusó una “caza de brujas” en su contra por parte de los fiscales que lo investigan.

Trump aseguró que las pesquisas en su contra “son algo sacado directamente del espectaculo de terror de la Rusia estalinista. Desde el principio ha sido una cacería de brujas y una investigación falsa tras otra”.

El primer evento de campaña de Donald Trump se realizó en el aeropuerto de Waco, Texas, donde se celebrara el 30 aniversario de una redada de agentes federales contra la secta religiosa de los Branch Davidians que dejó 86 muertos, entre ellos cuatro agentes del orden.

Un portavoz de la campaña de Donald Trump dijo que se eligió a Waco, Texas como destino para su primer gran mitin de la carrera presidencial de 2024 porque está situado entre varios centros de población importantes y tiene la infraestructura para albergar un gran evento.

¿De qué se la acusa a Donald Trump?

Donald Trump es investigado por fiscales de Manhattan por acusaciones de violaciones de financiación de campaña derivadas de su presunto pago por silencio a la actriz porno Stormy Daniels previo a las elecciones de 2016.

|Reuters

Sin embargo no es la única investigación por la que pasa Donald Trump, el Departamento de Justicia está investigando las sospechas de que Trump acaparó documentos secretos y planeó un complot que buscaba anular las elecciones de 2020.

Trump no sólo enfrenta los peligros legales. Su esfuerzo por asegurar la nominación republicana frente a un posible desafío del gobernador de Florida, Ron DeSantis, en medio de señales de que su propio apoyo está mermando, al menos en lugares como New Hampshire, un campo de batalla de las primarias.

El expresidente está tratando de usar el caso judicial para unir sus decisiones. El viernes lanzó una advertencia apocalíptica, diciendo que el país enfrentaba una potencial ola de "muerte y destrucción " si era acusado de un delito.

La escalada retórica de Trump ha repelido al menos a algunos dentro de su propio partido. Pocos cuidados han atendido a sus llamados de salir a las calles para protestar por su posible imputación en el caso de Manhattan.