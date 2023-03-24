Trump advierte de “muerte y destrucción” en caso de que enfrente cargos criminales

En una publicación efectuada este viernes (24 de marzo de 2023), en el sitio de redes sociales Truth, propiedad del magnate republicano, Trump ha advertido acerca de una potencial situación de "muerte y destrucción" si es que enfrenta cargos criminales por el supuesto pago por el silencio de la directora de cine para adultos, Stormy Daniels.

Cabe señalar que Trump afirma, sin poder demostrarlo, que su derrota electoral del año 2020 fue resultado de un fraude. Los comentarios de Trump llevaron a cientos de sus seguidores a protagonizar un asalto al Capitolio, ocurrido durante la jornada del 6 de enero del 2021. Todo como un intento fallido acerca de impedir que el Congreso de Estados Unidos certificara la elección del presidente demócrata Joe Biden, que superó al republicano por más de 7 millones de votos.

"¿Qué clase de persona puede acusar a otra persona, en este caso a un expresidente de Estados Unidos, que obtuvo más votos que cualquier presidente en ejercicio de la historia, y principal candidato (¡con diferencia!) a la nominación del Partido Republicano, de un delito, cuando es sabido por todos que NO se ha cometido ningún delito, y también se sabe que la muerte y la destrucción potenciales en una acusación tan falsa podrían ser catastróficas para nuestro país?", publicó Donald Trump en su sitio de redes sociales, Truth.

Over on Truth Social, Trump indicates there could be “potential death and destruction” if he is charged in the Manhattan district attorney’s probe into hush money payments. pic.twitter.com/rI3fVllvdM — Kaitlan Collins (@kaitlancollins) March 24, 2023

Trump no entiende y sigue usando redes sociales para emitir ataques

Se trata del más reciente "ataque verbal" al fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg, de parte del magnate republicano y expresidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En una carta enviada a los presidentes de los comités republicanos en el Congreso de Estados Unidos, la oficina del fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg, cuestionó su capacidad para investigar a su oficina y señaló que Trump había "creado una falsa expectativa de que sería arrestado" en su mensaje del sábado.

BREAKING: DA Alvin Bragg's precreated speech from next week dropping all charges on Donald J. Trump has been released pic.twitter.com/R3vdOF8W5K — Jack Posobiec 🇺🇸 (@JackPosobiec) March 23, 2023

Caso de Stormy Daniels tiene a Trump "contra las cuerdas"

Stormy Daniels, actriz y directora de cine para adultos cuyo verdadero nombre es Stephanie Clifford, ha dicho que recibió el dinero de parte de Trump, a cambio de guardar silencio sobre un encuentro sexual que tuvo con el magnate republicano en el año 2006.

Donald Trump, quien actualmente aspira a la nominación presidencial republicana para 2024, ha negado que tuviera una aventura con Daniels, y ha calificado el pago como de una "simple transacción privada".

El expresidente Trump sostiene que no cometió ningún delito y calificó la investigación de motivación política.