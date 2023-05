E. Jean Carroll responde al interrogatorio de la defensa de Donald Trump

En el tercer día de juicio de la priodista E. Jean Carroll contra Donald Trump, la escritora se presentó para contestar las preguntas que tenían que hacerle lo abogados del empresario. E. Jean Carroll detalló cómo ocurrió la agresión sexual hace 20 años.

E. Jean Carroll se enfrentó a varias preguntas, entre ellas la de por que no gritó durante el presunto ataque. Ella respondió que estaba aterrorizada y que no gritó como reacción natural al miedo que sintió

E. Jean Carroll también negó enérgicamente la sugerencia del abogado de Donald Trump, Joe Tacopina de que esperó más de dos décadas para hablar sobre lo sucedido para vender más copias de sus memorias de 2019.

E. Jean Carroll, de 79 años, dijo que se sintió obligada a hacerlo público después de que las acusaciones de violación contra el productor de Hollywood Harvey Weinstein en 2017 llevaron a muchas otras mujeres a compartir sus relatos de abuso sexual.

“Me hizo darme cuenta de que permanecer en silencio no funciona” E. Jean Carroll/Periodista

Después de decenas de preguntas de Tacopina sobre su incapacidad para gritar, E. Jean Carroll perdió la paciencia y alzó la voz; se dirigió al abogado y dijo que gritara o no,Donld Trumpla había violado.

El equipo legal de Donald Trump trató de socavar la credibilidad de E. Jean Carroll después de que ella testificara con detalles que Donald Trump, que ahora tiene 76 años, la violó en el vestidor de Bergdorf a fines de 1995 o principios de 1996.

Tacopina presionó a E. Jean Carroll sobre su incapacidad para recordar exactamente cuándo ocurrió el encuentro y sugirió que inventó la historia para generar publicidad sobre su obra: ¿Para qué necesitamos a los hombres?

E. Jean Carroll reconoció que no se duchó de inmediato, ni vio a un médico ni llamó a la policía, y solo confió en sus amigas Lisa Birnbach y Carol Martin. Dijo que los sentimientos de vergüenza o el miedo a las represalias a menudo impiden que las mujeres denuncien las violaciones. la escritora dijo que también temía que Donald Trump usara su riqueza en su contra.

JANE ROSENBERG/REUTERS E. Jean Carroll dijo a los miembros del jurado durante el juicio civil que el magnate la agredió sexualmente y la difamó al mentir sobre ello. Este es el segundo día del juicio contra Trump.

E. Jean Carroll había testificado el miércoles que Donald Trump, que había estado comprando ropa para otra mujer en Bergdorf, la convenció para que entrara a probarse lencería en un vestidor; una vez ahí la estrelló contra una pared y cometió la agresión sexual. Por su parte Donald Trump siempre ha negado las acusaciones de E. Jean Carroll.

Donald Trump no ha asistido al juicio y no está obligado a estar allí. Mientras E. Jean Carroll testificaba, él estaba en Manchester, New Hampshire, en un evento de campaña.

¿Qué busca E. Jean Carroll en el juicio contra Donald Trump?

E. Jean Carroll busca daños no especificados de Donald Trump, diciendo que sus negaciones arruinaron su carrera e invitaron a una avalancha de acoso en línea que persiste. Ella está demandando a Donald Trump por agresión en virtud de la Ley de Sobrevivientes Adultos, una ley del estado de Nueva York de 2022 que permite a los adultos que afirman haber sido abusados sexualmente demandar a sus presuntos atacantes incluso si los estatutos de limitaciones se han agotado.

E. Jean Carroll también alega difamación por una publicación de octubre de 2022 donde Donald Trump alificó la violación como un engaño y una estafa.

Hasta hora, E. Jean Carroll sostiene que demandar a Donald Trump es un medio para recuperar su nombre, y negó haberlo hecho por publicidad o venganza.