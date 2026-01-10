Presidenta de la Cámara de Diputados responde a plan de Trump de combatir cárteles

Kenia López Rabadán, presidenta de la Cámara de Diputados, afirmó que es al gobierno de México y a sus instituciones a quien le corresponde combatir a la delincuencia organizada que opera en el país y no a otras naciones.

Lo anterior luego de la advertencia de Donald Trump , presidente de Estados Unidos, de atacar por tierra a cárteles del narcotráfico en suelo mexicano.

¿Qué dijo Trump sobre combatir cárteles en México?

Trump, como parte de su estrategia para combatir el narcotráfico, advirtió que Estados Unidos comenzará a realizar ataques “por tierra” contra los cárteles, tras operaciones previas en el mar Caribe y el Pacífico.

En una entrevista con Fox News, insistió en que los cárteles “gobiernan México”, y aseguró que las organizaciones criminales son responsables de miles de muertes cada año por el tráfico de drogas, como el fentanilo, a ese país.

Y es que el mandatario reiteró que México se encuentra bajo el control de los cárteles, declaración que ha sostenido en más de una ocasión.

Declaraciones preocupantes sobre #México...



A estas alturas todo lo dicho por #DonaldTrump no puede ser tomado como una mera amenaza ni como una simple advertencia, por lo que su declaración de acabar con el narcotráfico está siendo tomada en serio en México.



El mandatario… pic.twitter.com/I46JBhqM9s — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 9, 2026

Diputada señala que soberanía de México debe respetarse

Kenia López Rabadán sostuvo que la soberanía de México es una prioridad y debe respetarse, pero también el gobierno federal está obligado a demostrar que va a combatir a los criminales que hoy azotan al país.

Asimismo, brindar seguridad para cuidar también la relación y la vigencia del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá.

¿Trump cuenta con un plan para combatir los cárteles en México?

El presidente de Estados Unidos no dio detalles de cómo sería esta operación o fechas en las que se prevé que inicié, pero afirmó que su gobierno iniciará ataques terrestres contra las organizaciones criminales.

Estados Unidos ha puesto el ojo en erradicar los cárteles y detener a los narcotraficantes mexicanos acusados por actividades ilícitas, como el tráfico de armas.

Incluso es en este país donde permanecen encarcelados capos como Joaquín “El Chapo” Guzmán , Rafael Caro Quintero, “El Narco de Narcos” e Ismael “El Mayo” Zambada , y actualmente incluso ha puesto la mirada en otros como Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación ( CJNG ).