“Por las buenas” o “por las malas": Trump lanza nueva advertencia a Groenlandia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , lanzó este viernes una advertencia directa sobre Groenlandia, al afirmar que su gobierno actuará para asegurar el control estratégico del territorio, incluso si no existe consentimiento. La declaración fue realizada ante reporteros en la Casa Blanca .

Trump sostuvo que Estados Unidos "va a hacer algo" con Groenlandia "les guste o no", al argumentar que, de no intervenir, Rusia o China podrían ocupar la isla, lo que, dijo, representaría una amenaza directa para la seguridad nacional estadounidense y para la estabilidad en el Ártico.

Durante su mensaje, el mandatario aseguró que preferiría alcanzar un acuerdo por la vía diplomática, pero advirtió que su administración está dispuesta a avanzar “por las buenas" o "por las malas", una frase que marcó el tono de su postura y reavivó tensiones con aliados europeos.

¿Qué dijo exactamente Trump sobre Groenlandia?

Trump declaró desde la Casa Blanca que su gobierno necesita actuar en Groenlandia para evitar que potencias rivales ganen terreno en la región. El presidente afirmó que actualmente hay destructores rusos y chinos, así como submarinos rusos, operando en zonas cercanas a la isla.

BREAKING: President Trump says US will deal with Greenland 'easy way' or 'hard way' pic.twitter.com/6lHsBolehi — Insider Paper (@TheInsiderPaper) January 9, 2026

Además, Trump remarcó que le gustaría hacer un trato por "las buenas", pero que si eso no ocurre, Estados Unidos lo hará "por las malas". Las declaraciones fueron realizadas mientras se encontraba acompañado de funcionarios de su gabinete, durante una sesión de preguntas con la prensa.

La referencia directa a Rusia y China

Trump insistió en que Rusia y China buscan ampliar su presencia militar y estratégica en el Ártico, y que permitirlo convertiría a ambos países en vecinos directos de Estados Unidos, algo que su administración no está dispuesta a aceptar.

Según el presidente , la inacción de Washington abriría la puerta a una expansión militar de estas potencias en una región clave por sus rutas marítimas, recursos naturales y posición geopolítica.

Dinamarca y el impacto diplomático por la advertencia de Trump a Groenlandia

Aunque dijo ser fan de Dinamarca , Trump cuestionó la soberanía histórica danesa sobre Groenlandia, al señalar que el hecho de que embarcaciones llegaran al territorio hace siglos no implica, en automático, la propiedad del mismo.

Una eventual toma militar de Groenlandia por parte de Estados Unidos sacudiría a la OTAN y profundizaría la fractura entre Washington y varios gobiernos europeos, al tratarse de un territorio autónomo perteneciente a un aliado histórico.

¿Por qué Groenlandia es estratégica para Estados Unidos?

Groenlandia ocupa una posición clave en el Ártico por:



Su cercanía con rutas marítimas emergentes

Su ubicación entre América del Norte y Europa

y Su relevancia militar para sistemas de defensa y vigilancia

El interés de potencias como Rusia y China en la región

El tema ya había generado tensiones durante el primer mandato de Trump, pero las declaraciones de este 9 de enero colocan nuevamente a Groenlandia en el centro del tablero geopolítico global.