EN VIVO: ¿Hubo voto de castigo para el partido de Trump? Así quedaron los resultados de las elecciones en Estados Unidos 2026 para Congreso y gubernaturas
A un día de que los ciudadanos salieron a votar, así va el conteo de los resultados de las elecciones USA 2026. Sigue las últimas noticias en vivo.
Un día después de las votaciones de mitad de mandato (midterms) en la Unión Americana, en Azteca Noticias te traemos las últimas noticias en vivo de los resultados de las elecciones en Estados Unidos 2026 en la Cámara de Representantes, el Senado y las gubernaturas en juego, así como las reacciones del presidente Donald Trump y la clase política del país.
🇺🇸 Los demócratas consiguieron victorias clave en las elecciones intermedias y recuperaron el control del Senado, un revés para Donald Trump (@POTUS) que cambia el equilibrio de fuerzas en #Washington. El reporte de Armando Guzmán (@armandoreporta) para #Hechos con @Javier_Alatorre ➡️https://t.co/RBUvgyp7Ju— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 4, 2026
Noticias EN VIVO de las Elecciones USA 2026
Primeras palabras de Bobby Pulido tras victoria en Texas
En su primer discurso tras ganar las elecciones por el distrito 15 de Texas, Bobby Pulido no pudo contener las lágrimas al agradecer los votos.
“Esta noche hicimos historia. Muchas gracias a toda la raza que salió a votar. Hay una generación que no estaba activa políticamente que de aquí en adelante van a decidir quiénes son esos líderes”, dijo el cantante.
Advierten de nuevas deportaciones tras las elecciones
Markwayne Mullin, secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, advierte que continuarán las deportaciones y detenciones de ICE tras perder las elecciones.
¿Hubo voto de castigo para el partido de Trump?
Los demócratas le arrebataron el control a los republicanos, en la Cámara de Representantes y el Senado, lo que evidencia un posible hartazgo de la gente con un Congreso muy "manso" en lo referente a las políticas de Donald Trump, explicó Armando Guzmán.
Ahora, las dudas en México giran en torno a cómo se comportará Estados Unidos con nuestro país. "La cuestión institucional de combate a las drogas es de de los dos partidos y eso lo tenemos que entender", añadió enfático.
#EleccionesEU2026 | ¿Voto de castigo contra Trump? El hartazgo por la inflación, las guerras y la actuación del Congreso marcó las elecciones en EU. Pero para México hay una advertencia, ya que los demócratas no necesariamente serán más flexibles en seguridad, narcotráfico ni comercio. El reporte de @Armandoreporta en #HechosMeridiano con @VILLALVAZO13 y @CHRIS_LARA_H #ElPoderDelVoto— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 4, 2026
¿Cómo van los resultados entre demócratas y republicanos?
En su última actualización, PollsMx reportó el avance del conteo referente al Congreso de Estados Unidos.
🔵En el Senado:
20 asientos para los demócratas y 13 para los republicanos.
🔵En la Cámara de Representantes:
237 escaños demócratas y 139 republicanos.
Latinos esperan cambios en temas migratorios tras primeros resultados de elecciones
Después de que se conocieran poco a poco los resultados de la elección intermedia, que indica una mayoría demócrata en el Congreso de Estados Unidos y triunfos de ese partido en los estados de Texas y California, los ciudadanos dijeron que ven esta noticia como algo que los podría beneficiar.
"Podríamos obtener el poder de que ya crucen los padres que tuvieron hijos en Estados Unidos, en que ya no nos van a estar asustando con que nos van a quitar las visas", dijo una ciudadana de nombre Luna.
Latinos de #Texas y ciudadanos que viven en México, pero cruzan a Estados Unidos para estudiar y trabajar, también participaron en la jornada electoral. En El Paso, algunos celebran el avance demócrata y la victoria de Gina Hinojosa en Texas, con la esperanza de que haya cambios en temas migratorios y beneficios para las familias fronterizas. Con información de @reynaldolarar #EleccionesEU2026 #ElPoderDelVoto— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 4, 2026
Casa Blanca publica mensaje tras elecciones intermedias
A través de su cuenta oficial de X, la Casa Blanca compartió un mensaje en el que recordó que Donald Trump todavía es el presidente de Estados Unidos.
Lo anterior ocurre después de que las elecciones de medio mandato devolvieron el poder a los demócratas en el Senado y la Cámara de Representantes.
Thank you for your attention to this matter. https://t.co/Q1ZGYM7idV— The White House (@WhiteHouse) November 4, 2026
Vicepresidente Vance habla sobre la derrota de los republicanos
JD Vance, vicepresidente de Estados Unidos, atribuyó la derrota de los republicanos a la guerra con Irán y explicó que, al consultar a un encuestador, notó que muchos votantes de Trump en 2024 "estaban enojados y planeaban votar por demócratas".
"La razón por la que perdimos es la guerra. El propio presidente lo dijo. Pero todos saben por qué perdimos y cualquier conversación honesta sobre hacia dónde vamos desde aquí debe empezar ahí", escribió en sus redes sociales.
One of the things the data analysts on our side obsessed over was "composition"—whether the electorate looked close enough to 2024 for Republicans to win. And despite polls that showed a Democrat blowout, the data kept on telling us the same story: in some states turnout was merely OK, in other states it was downright amazing, and in no state was it catastrophic. There was a genuine sense of optimism on our team: our people were showing up. So, I asked the smartest data guy I know, does that mean we're going to shock the world? "No," he told me. "We might do better than the polls suggest. But the data is telling us that a lot of Trump/Vance 2024 voters are pissed and planning to vote for the other guys. Our voters are turning out, but they may not vote for us." Well, that looks prophetic now. Our voters did show up. In Florida, for example, the electorate was 9 points more Republican than Democrat, just a couple points worse than 2024. Undoubtedly there were places we could have done better on turnout. But the main problem is not turnout. The main problem is that many people who voted for Trump/Vance in 2024 voted for Democrats in 2026. There will be a lot of infighting and arguing over what happened and why that is. One of the pollsters I really respect told me that our economic messaging wasn’t sharp enough down the stretch. I’m sure that’s true. But the real reason we lost is obvious to almost everyone. Another pollster—one of the smartest people I know in politics, told me yesterday we’d lose the generic ballot by 13 points. I felt negative going into Tuesday, but even I was shocked by this. In his polling, he saw that a lot of Trump 2024 voters were angry and planning to vote for Democrats. He asked those voters who had abandoned us what would cause them to come back on our team. The top four answers, accounting for nearly all of the responses were: 1) End the war 2) Focus on cost of living/inflation 3) Put America First 4) Change our relationship to Israel Our voters showed up. And the above four reasons are why many of them voted for Democrats. This is according to a pollster who nailed the results. While many spent Monday attacking Rachel Campos Duffy for calling for a diplomatic resolution to the conflict, it turns out her political advice was sound. (She’s also a great person.) In the next few months, there's going to be a lot of gaslighting. Expect to hear any number of establishment politicians say the solution to our woes is amnesty. I'm open to the idea that we should change enforcement—by focusing more on businesses that hire illegal labor, for instance. But anyone pushing amnesty is lying to you. The reason we lost is the war. The president himself said so last night. If you'd like to argue it was worth it, that losing the Senate for the next 6 years was worth it, then do so. Argue it was a worthwhile cost to pay. Agree or disagree, that's at least honest. But everyone knows why we lost. And any honest conversation about where we go from here must start there. I remain hopeful about our country. To the people who are pissed off and want to say, “I told you so”: you’re right, you did tell us so. Take that energy into electing Republicans who share your worldview. To the people who are just pissed at the results, you should be. Let’s take that anger and get back to the work of saving our country.— JD Vance (@JDVance) November 4, 2026
Trump reconoce que guerra influyó en derrota republicana
El presidente Donald Trump reconoció que la guerra con Irán influyó en los resultados de las elecciones intermedias, donde el Partido Demócrata le arrebató escaños a los republicanos.
"Creo que en parte se debió a Irán, pero al mismo tiempo, la gente comprendió la importancia de lo que he hecho con Irán (...) No se puede permitir que el principal patrocinador estatal del terrorismo tenga un arma nuclear", declaró el mandatario en entrevista con Fox News.
Actualización de los resultados de las elecciones en EU
De acuerdo con datos de PollsMX, se confirma que los demócratas les arrebataron escaños a los republicanos en el Congreso estadounidense.
🔵En el Senado:
20 asientos para los demócratas y 13 para los republicanos.
🔵En la Cámara de Representantes:
228 escaños demócratas y 139 republicanos.
Triunfo demócrata anticipa una etapa de polarización
Para la política norteamericana vendrá un momento complicado, ya que luego de los resultados en las elecciones intermedias, se perfila que los siguientes años serán de negociaciones difíciles entre demócratas y republicanos.
"Por una parte, el empuje de los demócratas por investigar al presidente Trump, a su gabinete y a su familia; mientras él, vetará cualquier legislación que no le parezca", explicó el periodista Juan Pablo de Leo.
El tema presupuestal será fundamental en el Congreso de Estados Unidos, ya que los demócratas tendrán el poder de decidir cómo se asignarán los recursos.
Para México, estos resultados de la elección plantearán "la necesidad de encontrar otras vías de comunicación con este nuevo gobierno demócrata, que tiene una agenda importante respecto a lo que sucede en nuestro país", añadió Juan Pablo de Leo.
Finalmente, recordó que en Florida se mantiene el bastión republicano, un estado apegado a la agenda del presidente Trump que tiene que ver con migración, economía, inversión y esquemas fiscales para empresarios y emprendedores.
Dos años de choque político en EU El avance demócrata anticipa una etapa de fuerte polarización: las investigaciones contra @realDonaldTrump podrían ganar terreno, mientras las negociaciones sobre presupuesto y nombramientos se complican. Para México, será clave seguir quiénes encabezarán las comisiones del Congreso y el Senado, y cómo se construyen nuevos canales de diálogo con los demócratas. Aunque Florida se mantiene como bastión republicano, los resultados reflejan cambios en el equilibrio político nacional. @juanpadeleo con todos los detalles en #HechosAM con @MLopezSanMartin #EleccionesEU2026 #ElPoderDelVoto— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 4, 2026
Demócratas mantienen ventaja por el Congreso de EU
Hasta el corte de las 6:00 de la mañana, el partido demócrata mantenía la ventaja en los resultados de las elecciones intermedias.
🔵En el Senado:
54 escaños para los demócratas y 44 para los republicanos.
🔵En la Cámara de Representantes:
228 escaños demócratas y 139 republicanos.
El impacto migratorio de las elecciones intermedias para México
Andrew Selee, presidente del Instituto de Política Migratoria en Washington, explicó que tras la elección intermedia en Estados Unidos, no veríamos un cambio en la campaña de deportación, pero sí existiría un balance, porque los demócratas cuidan las formas y siguen los procesos legales.
"En tema migratorio, el presidente tiene mucha autoridad y mucha capacidad de actuar independientemente del Congreso", dijo el especialista a las cámaras de Azteca Noticias.
Selee aseguró que un Congreso dividido genera equilibrios, una posible investigación de la actuación del Ejecutivo (Trump) y hace más cautelosas a las agencias migratorias.
Las elecciones intermedias de EU y su impacto migratorio para México 🗳️ En entrevista con @BravoLucy, @SeleeAndrew, presidente del Instituto de Política Migratoria en Washington, analiza los escenarios tras las #EleccionesEU2026. Comenta que un Congreso dividido no frenaría las deportaciones de @realDonaldTrump, pero sí pondría frenos legales y supervisión a las agencias de migración. Además, explica que un equilibrio de poder ayudaría a desbloquear los trámites legales, agilizando el reencuentro de miles de familias mexicanas. #ElPoderDelVoto— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 4, 2026
Actualización de resultados
Actualización de resultados de las 23:00 horas de este martes 3 de noviembre.
Cámara de representantes:
176 asientos demócratas
106 asientos republicanos
Senado:
17 asientos demócratas
8 asientos republicanos
Gubernaturas:
16 estados demócratas
5 estados republicanos
Donald Trump aceptará resultado de las elecciones
En una entrevista con The New York Times, el presidente Donald Trump aseguró que aceptará los resultados de las elecciones intermedias de Estados Unidos, que por ahora son favorables para los demócratas, añadiendo que estará “encantado de trabajar con ellos”.
Xavier Becerra, de origen latino, se perfila como ganador en California
El candidado Xavier Becerra, del Partido Demócrata, aventaja a su rival republicano en la contienda por la gubernatura de California, en los resultados preliminares de las elecciones en Estados Unidos 2026.
Conoce cómo sus padres llegaron a Estados Unidos con 12 dólares en el bolsillo desde México y todo sobre su trayectoria política.
Faltan votos por computar
Se viven los últimos momentos de las elecciones intermedias de Estados Unidos, donde los republicanos aún pueden sumar escaños en el Senado, pues faltan miles de votos por computar.
La batalla por el Congreso de EU sigue abierta. Según los resultados reportados, los demócratas Mark Warner y John Ossoff lograron reelegirse al Senado. Ossoff ya figura entre los posibles aspirantes presidenciales para 2028. El reporte de @Armandoreporta en @adnnoticiasmx 🔴Checa #ENVIVO los resultados: https://t.co/zVh8rlhMSF #EleccionesEU2026 #ElPoderDelVoto— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 4, 2026
Bobby Pulido remonta en las elecciones
Después de ir abajo en los resultados electorales, Bobby Pulido remonta y llega a 104,799 votos. Deja atrás a su rival Mónica de la Cruz, quien tiene 62,910.
Los resultados preliminares indican que el cantante tendrá un puesto en la Cámara de Representantes por el distrito 15 de Texas.
Donald Trump arremete contra Bobby Pulido
A través de su cuenta de X, Donald Trump arremetió contra Bobby Pulido al considerar que es un "es imprudente, radical y peligroso", por lo que le dio todo su apoyo a su competidora, Mónica de la Cruz.
Congresswoman Monica De La Cruz is doing an incredible job representing the wonderful people of Texas’ 15th Congressional District! A very successful Small Businesswoman, Monica knows the AMERICA FIRST Policies necessary to Create GREAT Jobs, Unleash Innovation, and Restore American Energy DOMINANCE. Her opponent, Bobby Pulido, is a Radical Left Democrat who is opposed to NO TAX ON TIPS, NO TAX ON OVERTIME, and NO TAX ON SOCIAL SECURITY and, if he and the Dumocrats ever got in, all of these things will be terminated. He wants massive Tax Increases, Open Borders, Men playing in Women’s Sports, and Transgender Mutilization of your Children. Bobby Pulido is Reckless, Radical, and Dangerous! On the other hand, in Congress, Monica is fighting tirelessly to Grow our Economy Cut Taxes and Regulations, Keep our Border SECURE, Champion our Farmers and American Agriculture, Support our Brave Military/Veterans, and Protect ouralways under siege Second Amendment. Monica De La Cruz has my Complete and Total Endorsement for Re-Election. GET OUT AND VOTE FOR MONICA — SHE WILL NEVER LET YOU DOWN!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 3, 2026
Bobby Pulido sigue abajo en los resultados
Bobby Pulido suma 15,251 votos, mientras que Mónica de la Cruz tiene 16,921 con apenas el 21% de los resultados.
Congresswoman Monica De La Cruz is doing an incredible job representing the wonderful people of Texas’ 15th Congressional District! A very successful Small Businesswoman, Monica knows the AMERICA FIRST Policies necessary to Create GREAT Jobs, Unleash Innovation, and Restore American Energy DOMINANCE. Her opponent, Bobby Pulido, is a Radical Left Democrat who is opposed to NO TAX ON TIPS, NO TAX ON OVERTIME, and NO TAX ON SOCIAL SECURITY and, if he and the Dumocrats ever got in, all of these things will be terminated. He wants massive Tax Increases, Open Borders, Men playing in Women’s Sports, and Transgender Mutilization of your Children. Bobby Pulido is Reckless, Radical, and Dangerous! On the other hand, in Congress, Monica is fighting tirelessly to Grow our Economy Cut Taxes and Regulations, Keep our Border SECURE, Champion our Farmers and American Agriculture, Support our Brave Military/Veterans, and Protect ouralways under siege Second Amendment. Monica De La Cruz has my Complete and Total Endorsement for Re-Election. GET OUT AND VOTE FOR MONICA — SHE WILL NEVER LET YOU DOWN!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 3, 2026
Partido Demócrata suma Colorado y Connecticut
El Partido Demócrata suma dos gubernaturas más con resultados favorables en los estados de Colorado y Connecticut.
Demócratas dominan resultados del Senado
Hasta el momento, los demócratas tienen 11 escaños del Senado, mientras que el Partido Republicano tiene 4 asientos.
Byron Donalds es el virtual ganador en Florida
Byron Donalds se lleva la gubernatura de Florida al tener el 50.1% de los votos.
Wes Moore es el virtual ganador en Maryland
En el estado de Maryland, el virtual ganador es el demócrata Wes Moore.
Kathy Hochul es la virtual ganadora en Nueva York
Nueva York también es demócrata: Kathy Hochul es la virtual ganadora con el 75.3% de los votos.
Josh Shapiro virtual ganador en Pensilvania
El virtual ganador de la gubernatura de Pensilvania es el demócrata Josh Shapiro.
Helena Foulke es la virtual ganadora de Rhode Island
Helena Foulkes se convertiría en la gobernadora de Rhode Island al sumar 57% de preferencia de los votantes.
Maura Healey es la virtual ganadora en Massachusetts
Con el 86.5% de los votos, la demócrata Maura Healey es la virtual ganadora de las elecciones en Massachusetts y se convertiría en gobernadora.
J.B. Pritzker es el virtual ganador en Illinois
J.B. Pritzker del Partido Demócrata es el virtual ganador en la gubernatura de Illinois con el 69.7 de los votos.
Demócratas siguen ganando en la Cámara de Representantes
Los demócratas suman 45 asientos en la Cámara de Representantes, mientras que los republicanos tienen 21 escaños.
Demócratas tienen 8 asientos del Senado
Los demócratas ganan 8 asientos del Senado, mientras que los republicanos aún no tienen ningún curul.
Primeros resultados de las elecciones intermedias de EU
Los primeros resultados de las elecciones intermedias de Estados Unidos señalan que los demócratas han ganado 13 asientos de la Cámara de Representantes, mientras que los republicanos se llevan 6.
Cierran casillas en Georgia, Carolina del Sur, Vermont y Virginia
Cierran las centros de votación en Georgia, Carolina del Sur, Vermont y Virginia, así como en la mayor parte de Florida y Nuevo Hampshire.
Se espera que en media hora se publiquen los resultados.
¿Qué está en juego en las elecciones en Estados Unidos 2026?
Actualmente, los republicanos tienen una mayoría de 218 a 214 en la Cámara de Representantes, donde hay dos escaños vacantes y un independiente que se alinea con los republicanos. Los demócratas necesitan obtener tres escaños más para tener el control.
Esta Cámara tienen la facultad de presentar proyectos de ley y resoluciones, proponer enmiendas y destituir a funcionarios federales, entre otras funciones, según datos de CNN.
En el Senado, los republicanos tienen una mayoría de 53 a 47, y los demócratas necesitan obtener cuatro escaños más para hacerse con el control. Diez elecciones, incluidas las de Maine, Ohio, Carolina del Norte, Iowa y Georgia, podrían decidir el resultado, de acuerdo con Reuters.
En el Senado se confirman los nombramientos presidenciales y se ratifican los tratados, aunque hay dos excepciones: el nombramiento de un vicepresidente o los tratados relacionados con el comercio exterior.
En las elecciones intermedias también se elegirán gobernadores en 36 estados y actúan como “directores ejecutivos” de los territorios estadounidenses, porque son responsables de implementar las leyes estatales, nombrar a funcionarios, aprobar presupuestos y gestionar las emergencias y desastres locales.
Cierran las casillas en Indiana y Kentucky
A las 18:00 horas de la costa este, cerraron las casillas en los estados de Indiana y Kentucky. Inicia el conteo de los votos.
Sigue el avance de los resultados de las elecciones en Estados Unidos 2026 en el mapa interactivo
ICE advierte con arrestar a votantes
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) amenazo de posibles arrestos contra quienes voten sin estar autorizados.
"Si votan de manera ilegal, los encontraremos. Los localizaremos, los arrestaremos y los procesaremos", advirtió ICE en un mensaje en su cuenta de X.
Se amplía horario para votar en Chester
Un problema en la configuración de las máquinas provoca que se amplíe media hora el tiempo para votar en Chester, Pensilvania.
More information: https://t.co/5DGTs8HeGe https://t.co/sXpSK5SF2B— Chester County Voter Services (@ChescoVoterSvcs) November 3, 2026
¿Se puede votar en un lugar diferente?
Para poder votar, la oficina electoral estatal o local asigna el lugar en que debe ser de acuerdo con la dirección proporcionada por el ciudadano. Por esa razón no es posible votar en otro centro.
Si intentas votar en otro lugar, existe la opción de una boleta de votación provisional. Pero se corre el riesgo de que su voto no se cuente.
¿Un Donald Trump sin mayoría afectaría más a México?
Analistas advierten que una derrota republicana y la pérdida del control parlamentario podrían intensificar la presión política y el discurso de Donald Trump, con repercusiones directas para México y la relación bilateral.
¿Trump acorralado sería aún más peligroso para México? @realDonaldTrump podría perder la mayoría parlamentaria en EU, pero eso no significa que México salga ganando @naattorres1 advierte que una derrota republicana podría intensificar su discurso y su presión política, con consecuencias para los mexicanos y la relación bilateral. Lo viste en #HechosAM con @MLopezSanMartin #EleccionesEU2026 #ElPoderDelVoto— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 3, 2026
Cae precio de gasolina en El Paso previo a las elecciones
En El Paso, Texas, el precio de la gasolina registró una baja previa a la jornada electoral al pasar de 4.20 a 3.75 dólares por galón, lo que representa un descenso de más de 20 centavos. En este contexto de votaciones, los ciudadanos de la zona manifestaron que sus principales preocupaciones abarcan los impuestos, el costo de vida, la educación y la migración.
¿Bajó la gasolina en #Texas justo antes de las elecciones? En El Paso, el precio pasó de 4.20 a 3.75 dólares por galón, un descenso de más de 20 centavos en las horas previas a la jornada electoral. Ciudadanos consultados hablaron también de sus preocupaciones por los impuestos, el costo de vida, la educación y la migración. @reynaldolarar con la información #EleccionesEU2026 #ElPoderDelVoto— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 3, 2026
¿Dónde votar para las elecciones en estados Unidos 2026?
Para encontrar el lugar donde te corresponde votar en las elecciones de Estados Unidos, sigue estos pasos:
Ingresa a la plataforma: Ve a usa.gov/es/encontrar-centro-de-votacion.
Selecciona tu estado: Elige el estado o territorio donde estás registrado.
Introduce tu dirección: Escribe tu código postal y dirección residencial exacta para desplegar la ubicación asignada (escuelas, bibliotecas o centros comunitarios).
Verifica horarios e identificación: Revisa los horarios de apertura/cierre de tu casilla y la identificación requerida por tu estado (ID con foto o comprobante de domicilio) antes de salir.
Debes acudir únicamente a la casilla asignada a tu domicilio registrado; de lo contrario, tu voto podría procesarse de forma provisional.
Florida podría mantener sello republicano
La influencia del electorado cubanoestadounidense perfila a Florida para consolidarse como un bastión irreductible del Partido Republicano en las elecciones intermédias. Aunque una reconfiguración en la composición del Congreso de Estados Unidos alteraría el presupuesto y las prioridades legislativas internas, la postura de Washington hacia México en materia migratoria y de combate a la inseguridad mantendrá su tono punitivo y vigilante, sin margen para concesiones independientemente de las mayorías parlamentarias.
#EleccionesEU2026 | Desde Miami, @juanpadeleo advierte que #Florida podría mantenerse como bastión republicano por el peso del voto cubanoestadounidense. Un cambio en el Congreso podría modificar las prioridades legislativas y presupuestales, pero la presión de Washington sobre México en seguridad y migración continuaría. La información en #HechosAM con @MLopezSanMartin #ElPoderDelVoto— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 3, 2026
¿Una derrota republicana beneficiaría a México?
Un eventual tropiezo del Partido Republicano en las elecciones de Estados Unidos no representará un alivio automático ni un cambio de fondo en la relación con México. El combate al narcotráfico y el tráfico de fentanilo se mantienen como prioridades de Estado transversales para Washington, sin importar el color partidista en el poder.
Analistas advierten que cualquier escenario electoral terminará alimentando la narrativa de presión geopolítica promovida por Donald Trump, dejando al gobierno mexicano en una postura vulnerable y bajo exigencias bilaterales de seguridad permanentemente elevadas.
¿Una derrota republicana beneficiaría a México? No necesariamente. La lucha contra el narcotráfico y el fentanilo es una prioridad de #EU, gobiernen republicanos o demócratas. Como menciona @JimenaVillicana, cualquier resultado podría reforzar la narrativa de @realDonaldTrump y dejar a México en una posición delicada. Lo viste en #HechosAM con @MLopezSanMartin #EleccionesEU2026 #ElPoderDelVoto— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 3, 2026
Más de 50 millones de estadounidenses ya votaron
Más de 50 millones de estadounidenses ya han votado de forma anticipada antes de las elecciones legislativas, conocidas como las "midterms", y se espera que millones más acudan a las urnas cuando abran este martes.
El volumen de votación anticipada ha superado los niveles registrados en las elecciones de 2022, con aumentos especialmente notables en estados donde las carreras al Senado son muy competitivas.
¿Los demócratas podrían ganar las elecciones?
Aunque se habla de una "ola azul", las encuestas podrían fallar. En los sondeos que miden el voto genérico al Congreso, los demócratas aventajan a los republicanos, pero aún falta lo más decisivo: el voto en las urnas.
Cabe recordar que si los demócratas ganan el control de una o ambas cámaras del Congreso en las elecciones internedias de Estados Unidos, la agenda legislativa de Trump podría verse frenada para la segunda mitad de su mandato.
54.5 millones ya votaron… pero mañana puede cambiarlo todo. ¿Habrá ola azul o las urnas sorprenderán otra vez? Demócratas y republicanos llegan a las elecciones intermedias con cierres de campaña, fracturas y una batalla por el Congreso. El resultado también importa a México, pues estará en juego quién respalda, negocia o frena las decisiones de Donald Trump. #Voces con Lucy Bravo (@BravoLucy) https://t.co/9kGX8OoEsL #Elecciones2026EU #ElPoderDelVoto— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 3, 2026
¿Cuándo son las elecciones de medio término en Estados Unidos?
Se espera que más de 100 millones de personas voten en las elecciones de mitad de mandato el 3 de noviembre de 2026; en esta jornada, los demócratas intentan conseguir el control mayoritario del Congreso de Estados Unidos.
"Mi nombre es igual de Americano que Donald" Abdul El-Sayed, candidato al Senado por Michigan
Abdul El-Sayed cerró su campaña dirigiéndose a Trump, asegurando que su nombre nombre árabe es igual que cualquier otro nombre americano.
Abdul es el actual Candidato del Partido Demócrata para el Senado de los Estados Unidos en Míchigan para las elecciones de medio mandato.
"Abdulrahman Mohamed El-Sayed is just as American a name as Mike or Donald" This is how it begins… https://t.co/GMp97XBOVe— End Wokeness (@EndWokeness) November 2, 2026
"Si salen a votar, ganaremos de manera aplastante" mensaje de Trump previo a las elecciones
Donald Trump envió su último mensaje a los votantes durante una aparición en el programa “Hannity”, donde instó a los republicanos a salir a votar en unas elecciones intermedias de gran importancia.
El republicano advierte que algunos puntos clave de su agenda podrían estar en riesgo dependiendo del resultado electoral.
TRUMP: “I’m just asking everybody to pretend that I’m on the ballot.” With Election Day just hours away, President Trump delivers his final message to voters during an appearance on “Hannity,” urging Republicans to turn out in the high-stakes midterm elections. Trump warns that key parts of his agenda, including tax provisions for tips, overtime and Social Security, could be at risk depending on the election’s outcome. “If our people vote, we win in a landslide.” Download the Fox News app for live updates on midterm election coverage: https://t.co/ISpW9Fc0R3— Fox News (@FoxNews) November 3, 2026
¡A horas de las elecciones intermedias en EU! Trump ordena ataque contra isla iraní
Estados Unidos realizó ataques militares contra objetivos iraníes en la isla de Qeshm, ubicada en el estratégico estrecho de Ormuz, a pocas horas de las elecciones de EU que se celebrarán este 3 de noviembre.
De acuerdo con funcionarios estadounidenses, la operación fue de carácter defensivo y respondió al uso de misiles iraníes contra activos militares de EU, por lo que no representa el inicio de una nueva escalada militar.
"Son las elecciones más importantes" mensaje de Trump antes de las Elecciones 2026
Como parte del cierre de campaña de las Elecciones intermedias de Estados Unidos, Trump aseguró que son "las más importantes" de la historia en EU. y advirtió de que la oposición demócrata tiene candidatos "peligrosos".
Solo dos mujeres latinas compiten por un escaño en el Senado
De acuerdo con datos del Centro para las Mujeres y la Política estadounidense, de la Universidad Rutgers, solamente dos mujeres latinas consiguieron la nominación de los principales partidos para la elección intermedia.
Se trata de Michele Tafoya, del Partido Republicano por Minnesota, y Alani Bankhead, del Partido Demócrata por Montana. El 3 de noviembre se decidirá si conseguirán llegar al Senado.
Las mujeres latinas hacen historia en las #EleccionesEU2026 86 participaron como candidatas a la Cámara de Representantes en 2026, la cifra más alta registrada. ¿Este récord se traducirá en una mayor representación latina en el Congreso? ... Las urnas tendrán la última palabra. @BravoLucy nos cuenta. #ElPoderDelVoto— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 2, 2026
Trump habla sobre guerra en Medio Oriente durante cierre de campaña
"Estamos ganando frente a Irán, estamos ganando con facilidad. Su Marina ha desaparecido, su fuerza aérea ha desaparecido, está esparcida por todas las pistas de aterrizaje de Irán, hecha pedazos".
Esas fueron las palabras del presidente Donald Trump en su mensaje de cierre de campaña, solamente unas horas antes de que se realice la elección intermedia que podría marcar el rumbo de sus políticas sobre la guerra en Medio Oriente.
Trump pide inmovilizar 20 mil votos de California
La administración del presidente Trump solicitió a la Corte Suprema que ordene a California inmovilizar 20 mil votos hechos por correo, ya que las boletas podrían corresponder a migrantes no ciudadanos.
Sin embargo, autoridades electorales de California afirmaron que la lista del gobierno tiene errores graves e incluye a ciudadanos nacidos en Estados Unidos.
La importancia del voto latino en la elección intermedia
El electorado latino representa alrededor de 39 millones de votantes potenciales, unos cinco millones más que en las elecciones presidenciales pasadas; de ese total, el 11% se arrepiente de haber dado su voto al republicano.
En México, los temas importantes a tener en cuenta en estas elecciones son migración y el T-MEC, porque si los demócratas ganan mayoría en el Congreso de Estados Unidos, podrían meter presión en todo lo relacionado con estos dos rubros.
🇺🇸 ¡Las elecciones intermedias ponen a prueba el poder de Trump! Desde Washington, @BravoLucy reporta un clima de polarización, con el costo de vida, la migración y el comercio en el centro del debate Los detalles en #YaNadieEstáDormido https://t.co/vmDCt9KiDm— adn Noticias (@adnnoticiasmx) November 2, 2026
Trump dice que podría convertirse en el "señor Veto"
Durante una entrevista con el medio local New York Post, el presidente Trump aseguró que si los republicanos no ganan el control del Congreso, vetará todo lo que tenga que ver con los demócratas.
"Si no ganamos, vetaré todo. Estaré vetando y vetando, y entonces ellos se acercarán y probablemente llegaremos a algunos acuerdos por el camino, pero no sería tan bueno", declaró.
¿Qué toman en cuenta los estadounidenses para las midterms?
En estas elecciones lo que se ve es un referendo de la presidencia de Donald Trump, "todo lo que ha hecho la gente lo está desaprobando, está harta de esta presidencia", explicó el analista Armando Guzmán en Hechos AM.
"La realidad es que la gente está trayendo a los demócratas, porque es el único remedio para acotar, para ponerle un alto a todas las cosas que hace el presidente", añadió.
#ElPoderDelVoto | Las elecciones intermedias, un referendo para Trump La contienda en Estados Unidos podría modificar el control del Congreso y limitar la agenda de Donald Trump. @Armandoreporta señala que el voto también refleja el descontento con su presidencia y que una nueva correlación de fuerzas abriría la puerta a procesos políticos en su contra. La participación anticipada y la asistencia a las urnas serán clave. #EleccionesEU2026 con @MLopezSanMartin en #HechosAM— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 2, 2026
¿Las elecciones en Estados Unidos impactan a México?
Las elecciones intermedias son importantes porque se determina el margen de maniobra de Donald Trump para que pueda o no continuar con sus políticas y seguir negociando con México.
Las encuestas le dan un 90% de probabilidades a los demócratas de recuperar el control de la Cámara de Representantes y arriba de un 70% para que pase lo mismo en el Senado.
Lo anterior podría poner en una encrucijada a los dos años que restan del mandato de Trump, ya que se limitaría su poder en temas como el comercio, aranceles y migración.
#ElPoderDelVoto | El voto en EU también puede cambiar el rumbo de México Este martes se celebran las elecciones intermedias en Estados Unidos, donde se renovará la Cámara de Representantes, parte del Senado y 36 gubernaturas. El resultado podría modificar el equilibrio de poder en el Congreso y la agenda de @realDonaldTrump, con posibles repercusiones para México. @BravoLucy nos presenta los detalles desde Washington D. C. en #HechosAM con @MLopezSanMartin. #EleccionesEU2026— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 2, 2026
Demócratas buscan recuperar el control del Congreso de EU
Los estadounidenses están votando para renovar el Congreso y los demócratas podrían resultar victoriosos; necesitan cuatro escaños del Senado para controlarlo, y tres para recuperar la Cámara de Representantes.
¿Un resultado positivo para los demócratas puede influir en el mandato de Donald Trump?
"Sacar a Donald Trump no me parece que van a encontrar los votos si se produjeran artículos de enjuiciamiento en la Cámara de Representantes (...) pero yo creo que en el Senado, particularmente lo de Trump, se caería", explicó Agustín Acosta, analista político.
#EleccionesEU2026 | El voto anticipado en EU supera los 49 millones de sufragios El @Pontifex_es también votó por correo. Los demócratas buscan recuperar el control del Congreso, mientras crece la preocupación por un posible rechazo de @realDonaldTrump a los resultados. ¿Qué escenario le espera a Estados Unidos? @Armandoreporta con la información en #HechosContigo con @jzarzap y @alemolinatv #ElPoderDelVoto— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 2, 2026
Congresista demócrata respalda a candidato republicano
La congresista demócrata en funciones, Haley Stevens, aseguró que respalda al candidato republicano al Senado, Mike Rogers, en el estado de Michigan.
Su postura se debe a una disputa que tuvo con el nominado demócrata Abdul El-Sayed y generó indignación entre los demócratas, que lo calificaron como una traición.
Concluyen las votaciones anticipadas
Más de 54 millones de estadounidenses emitieron su voto de manera anticipada, incluidos los sufragios presenciales y por correo; en algunos estados clave, esta participación supera los niveles de hace cuatro años.
#EleccionesEU2026 | Más de 54 millones de estadounidenses ya votaron de forma anticipada rumbo al supermartes. Además de renovar la Cámara de Representantes, parte del Senado y varias gubernaturas, el voto latino podría ser decisivo en los resultados. @jzarzap con la información en #HechosContigo con @jzarzap #ElPoderDelVoto— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 2, 2026