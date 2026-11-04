EN VIVO: ¿Hubo voto de castigo para el partido de Trump? Así quedaron los resultados de las elecciones en Estados Unidos 2026 para Congreso y gubernaturas

Para la política norteamericana vendrá un momento complicado, ya que luego de los resultados en las elecciones intermedias, se perfila que los siguientes años serán de negociaciones difíciles entre demócratas y republicanos.

"Por una parte, el empuje de los demócratas por investigar al presidente Trump, a su gabinete y a su familia; mientras él, vetará cualquier legislación que no le parezca", explicó el periodista Juan Pablo de Leo.

El tema presupuestal será fundamental en el Congreso de Estados Unidos, ya que los demócratas tendrán el poder de decidir cómo se asignarán los recursos.

Para México, estos resultados de la elección plantearán "la necesidad de encontrar otras vías de comunicación con este nuevo gobierno demócrata, que tiene una agenda importante respecto a lo que sucede en nuestro país", añadió Juan Pablo de Leo.

Finalmente, recordó que en Florida se mantiene el bastión republicano, un estado apegado a la agenda del presidente Trump que tiene que ver con migración, economía, inversión y esquemas fiscales para empresarios y emprendedores.