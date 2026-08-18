Donald Trump descarta tregua con Irán y amenaza con bombardear Omán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este lunes desde la Casa Blanca que Irán no aceptará las condiciones que su administración considera indispensables para poner fin a las hostilidades. El mandatario estadounidense exigió la rendición del régimen iraní y descartó categóricamente extender el acuerdo interino firmado meses atrás.

El detonante de esta nueva escalada proviene de las conversaciones bilaterales que mantienen Irán y Omán para reactivar el tráfico marítimo comercial en el Estrecho de Ormuz, una vía clave por donde circulaba cerca del 20% del petróleo mundial antes del inicio de la guerra en febrero de este año. Las maniobras del gobierno omaní provocaron una dura reacción por parte del ejecutivo en Washington.

There are no talks or conversations going on, or scheduled, with the Islamic Republic of Iran. The Naval Blockade remains in full force and effect. The Hormuz Strait is open and operating. All water mines have been removed or detonated. Thank you for your attention to this… pic.twitter.com/wqtcV0DNkh — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) August 18, 2026

Colapsa el acuerdo de paz por las amenazas nucleares

La postura del gobierno de Estados Unidos se ha endurecido tras el vencimiento del plazo de 60 días establecido en el memorándum de entendimiento firmado en junio. A pesar de que el compromiso inicial buscaba el cese permanente de las operaciones bélicas, el diálogo se congeló a principios de julio, cuando Donald Trump dio por terminado el entendimiento preliminar.

En entrevista telefónica con la cadena Fox News, el mandatario estadounidense afirmó que Irán debe "izar la bandera blanca de la rendición" para detener los ataques.

Donald Trump insistió a través de su red social Truth Social en que la prioridad absoluta de su administración en Washington es evitar que Irán desarrolle o adquiera armamento nuclear.

Amenazas con bombardear Omán por el Estrecho de Ormuz

El momento más tenso de la jornada se vivió cuando el presidente de Estados Unidos criticó abiertamente el rol mediador de Omán en el Estrecho de Ormuz. Durante sus declaraciones a los medios, Donald Trump lanzó una advertencia directa contra el país árabe si este interfiere con los objetivos militares o de control que mantiene la coalición internacional en la zona.

Posteriormente, desde la Oficina Oval en Washington, el mandatario bajó ligeramente el tono pero mantuvo la presión sobre las autoridades de Omán, señalando que la diplomacia del país aliado no se ha comportado de manera adecuada. El aumento de las tensiones en el Estrecho de Ormuz han provocado un alza en los precios de los combustibles a nivel internacional, incrementando la presión sobre la política exterior estadounidense.