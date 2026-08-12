Irán planea prolongar la guerra con EU hasta que termine el mandato de Trump

Las Fuerzas Armadas de Irán se preparan para continuar a largo plazo en su enfrentamiento contra Estados Unidos. Mohammad Reza Naqdi, asesor principal del comandante de las Guardias Revolucionarias (IRGC), afirmó que la estrategia de Teherán consiste en prolongar el conflicto armado hasta la salida del presidente Donald Trump de la Casa Blanca, para así imponer un costo político y militar insostenible para Washington.

Durante una entrevista por televisión, Naqdi aseguró que el gobierno estadounidense opera bajo una "guerra sin estrategia" y aseguró que las fuerzas iraníes ya tienen experiencia sobre el terreno durante los últimos cinco meses de combate.

También, advirtió que el arsenal de misiles de Irán se produce a un ritmo superior al de su uso diario, por lo que, en caso de agotarse las municiones convencionales, los intereses económicos estadounidenses en todo el planeta se convertirían en objetivos directos.

El impacto en el precio del petróleo del bloqueo en el estrecho de Ormuz

La tensión militar mantiene semiparalizado el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, una de las vías energéticas más críticas del mundo. Pese a que el presidente Donald Trump afirmó públicamente que Estados Unidos tiene el control total de la zona y que el paso se encuentra despejado, la firma de inteligencia marítima Kpler reportó que solo 14 embarcaciones cruzaron el pasaje marítimo este martes, cifra abrumadoramente inferior a los 120 buques diarios que transitaban antes de las hostilidades.

La falta de regularización en el suministro ya comenzó a reflejarse en los mercados globales. La Agencia Internacional de Energía (AIE) advirtió que las reservas estratégicas de crudo se están agotando rápidamente a nivel mundial, lo que empujó al barril de petróleo Brent a cotizar sobre los 89 dólares y al West Texas Intermediate (WTI) por encima de los 83 dólares, encendiendo las alarmas por un posible desabastecimiento generalizado.

Amenaza contra el avión de Donald Trump en Turquía

En el plano diplomático y de inteligencia, trascendió que funcionarios de seguridad de Estados Unidos debieron coordinar un operativo de evacuación secreta para el presidente Donald Trump durante la cumbre de la NATO celebrada el mes pasado en Turquía. La maniobra se activó tras detectarse una amenaza creíble sobre un eventual ataque con un misil portátil lanzado desde el hombro contra el Air Force One.

Ante la especificidad de los datos que manejaban las redes de inteligencia sobre la agenda presidencial, el equipo de seguridad optó por trasladar a Trump a una aeronave secundaria para concretar su salida del país. En tanto, miembros clave de su gabinete, como el secretario de Estado Marco Rubio y el secretario del Tesoro Scott Bessent, permanecieron en el avión oficial principal como mecanismo de distracción para mitigar los riesgos del trayecto.