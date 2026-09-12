“Tendremos buena relación comercial con México": Trump se echa para atrás y descarta salirse del T-MEC

Donald Trump volvió a hablar de la relación comercial que mantiene su país con México, pero esta vez no atacó.

El presidente estadounidense hizo referencia a la relación con sus socios norteamericanos durante su visita a Dublín, donde fue cuestionado sobre el futuro del T-MEC.

¿Qué dijo Donald Trump de la relación comercial con México?

Frente a las preguntas sobre el T-MEC, el mandatario aseguró que no se romperá el tratado, destacando su intención de mantener una relación favorable con el gobierno mexicano.

"Estamos hablando de que tendremos una buena relación con México", afirmó Donald Trump.

Reporter: “Are you considering withdrawing from the USMCA [United States-Mexico-Canada Agreement] deal?”



President Trump: “What does that mean?”



Reporter: “Are you considering withdrawing from the USMCA deal with US, Mexico, and Canada?”



President Trump: “It's a strange… pic.twitter.com/8mKi1g4hh4 — RedWave Press (@RedWavePress) September 12, 2026

Donald Trump volvió a criticar a Canadá

Ante el optimismo de Donald Trump con México, el escenario es diferente con Canadá, país con el que mantiene una creciente tensión por las medidas arancelarias adoptadas en las últimas semanas.

"Tenemos una buena relación con Canadá. No necesitamos su producto y ellos necesitan nuestro producto. Hacen casi todo su negocio con nosotros, hacemos muy poco con ellos, pero han tomado ventaja de nuestros agricultores. Así que Canadá quiere hacer un acuerdo con nosotros".

El gobierno canadiense comenzó a aplicar los gravámenes el 8 de septiembre, después de que el primer ministro Mark Carney anticipara el calendario de implementación, represalias que fueron diseñadas para equiparar las tasas estadounidenses y alcanzan actividades como la producción de acero, los productos lácteos y la industria electrónica.

¿Cómo van las negociaciones del T-MEC?

El futuro del T-MEC enfrenta un escenario de incertidumbre luego de que Estados Unidos rechazara el pasado 1 de julio extender por otros 16 años el acuerdo bajo las condiciones actuales.

Sin embargo, el tratado continúa vigente y tiene como fecha de vencimiento 2036, explicó el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

Ante la falta de consenso para ampliar su duración, los tres países entraron en una etapa de revisiones anuales que permitirá mantener las negociaciones. Washington ha planteado modificar aspectos como las reglas de origen, los déficits comerciales y las políticas mexicanas en energía y minería, además de limitar el transbordo de mercancías.