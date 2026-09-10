Trump promete 5 mil dólares para todos los estadounidenses si los republicanos ganan las elecciones

Donald Trump puso sobre la mesa una nueva promesa de cara a las elecciones de noviembre, pues aseguró que entregará 5 mil dólares a cada adulto de Estados Unidos si el Partido Republicano mantiene el control de la Cámara de Representantes y del Senado.

El anuncio fue realizado durante la Convención Republicana celebrada en Texas, donde el presidente estadounidense vinculó directamente la entrega del dinero con un triunfo de su partido en ambas cámaras del Congreso.

Trump promete 5 mil dólares a los estadounidenses después de las elecciones

Donald Trump presentó el beneficio como un dividendo derivado de la fortaleza económica que, según afirmó, han generado sus políticas.

"Aquí está mi promesa: si los republicanos ganan la Cámara de Representantes y el Senado de los Estados Unidos, debido a nuestra tremenda fortaleza y éxito económico, emitiré un dividendo de 5 mil dólares a cada ciudadano adulto de los Estados Unidos de América", declaró.

"La única condición que tengo es que el dividendo que estamos generando debe gastarse en los Estados Unidos de América", agregó el mandatario.

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Y dice que les va a dar 5,000 dólares a cada uno si los Republicanos ganan la Camara de Representantes y el Senado... pic.twitter.com/YzAjmHYDqa — La Catrina Norteña (@catrina_nortena) September 10, 2026

La cantidad propuesta equivale a aproximadamente 84 mil 500 pesos mexicanos al tipo de cambio actual.

¿De dónde saldría el dinero que regalaría Donald Trump?

De acuerdo con reportes de medios estadounidenses, el dinero tendría como origen los recursos obtenidos mediante los aranceles impuestos bajo su administración.

En 2025, el presidente ya había planteado otorgar un llamado dividendo de 2 mil dólares por persona, iniciativa que también contemplaba utilizar los ingresos procedentes de los aranceles.

Sin embargo, esa primera propuesta nunca llegó a concretarse, aunque la a cantidad anunciada ahora es más del doble de los 2 mil dólares planteados anteriormente.

Donald Trump también habló de migración

En la misma Convención Republicana, el mandatario de Estados Unidos también tocó el tema de la migración, elogiando al gobernador texano Greg Abbott al asegurar que "cero inmigrantes" han cruzado la frontera durante los últimos meses.

"Hoy tenemos la frontera más segura de la historia", finalizó Donald Trump.

