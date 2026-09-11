VIDEO: Manifestante con bandera de México irrumpe en evento de Trump

Un manifestante con una bandera de México interrumpió el discurso de JD Vance durante el segundo día de la Convención Nacional Republicana en Dallas, Texas.

El incidente ocurrió mientras el vicepresidente de Estados Unidos pronunciaba el discurso principal ante alrededor de 20 mil asistentes reunidos en el American Airlines Center.

Manifestante con bandera de México interrumpe a JD Vance

Un hombre entre el público comenzó a ondear una bandera mexicana, lo que provocó la respuesta del funcionario.

“Lo que la gente en casa no vio (en la televisión) es que un manifestante aquí nos interrumpió ondeando la bandera mexicana. Bueno, amigo, si tanto te gusta México, vete para allá, te compro un boleto de avión”, dijo JD Vance.

“Ahora bien, todos sabemos, por supuesto que por mucho que esa persona ondee una bandera extranjera, él prefiere vivir en Dallas, en Cincinnati o en cualquiera de nuestras grandes ciudades antes que en México”, agregó el vicepresidente de Estados Unidos.

A protester just interrupted Vice President JD Vance waving both a Mexican flag & a Palestinian Authority flag.



Without missing a beat, Vance replied, “If you love Mexico so much, then get your a** over there.”



The RNC Convention erupted with cheers & chants of, “USA!”



An… pic.twitter.com/kF19VsQO7w — ThePersistence (@ScottPresler) September 11, 2026

No se ha informado la identidad de la persona que protagonizó la protesta.

Convención Nacional Republicana en Dallas

El episodio ocurrió en una convención del Partido Republicano, organizada de cara a las elecciones intermedias del 3 de noviembre, en las que los republicanos buscarán conservar el control del Congreso.

Más allá del incidente, JD Vance dedicó parte de su intervención a defender las posiciones y a destacar el legado de Charlie Kirk, líder activista de Turning Point, asesinado hace un año en Utah.

El vicepresidente también pidió impedir que los demócratas recuperen el control del Congreso y los acusó de promover el odio y pretender acabar con el estilo de vida estadounidense.

Al defender los resultados de la administración de Donald Trump, destacó las políticas migratorias y económicas implementadas por el gobierno.

“Bajo su liderazgo, hemos enviado a 3 millones de inmigrantes a sus países. Bajo su liderazgo, hicimos lo que por décadas demócratas prometieron, bajamos el costo de los medicamentos. Los demócratas quieren subir los impuestos y destruir sus familias”.