Donald Trump dice que es objetivo de investigación por el asalto al Capitolio

Donald Trump, expresidente de Estados Unidos, aseguró que el fiscal especial Jack Smith le informó que es objeto de la investigación del gran jurado por el asalto al Capitolio que ocurrió el 6 de enero de 2021.

“Smith envió una carta (de nuevo, ¡fue el domingo por la noche!) afirmando que soy un objetivo de la investigación del Gran Jurado del 6 de enero", escribió el magnate en su red social Truth.

De acuerdo con el exmandatario, recibió una carta en la que le explicaron que se investigarán sus acciones sobre la anulación de las elecciones 2020, y no solo de aquellos a su alrededor. Así como sus actos previos al ataque, como una campaña de presión contra el entonces vicepresidente, Mike Pence, para que anulara los resultados de las elecciones.

Como parte de esta investigación, los fiscales entrevistaron a funcionarios electorales en los siete estados disputados donde el equipo de Trump alegó falsamente fraude y presentó electores falsos después de las elecciones.

|Reuters

Los problemas legales de Donald Trump

Además de la investigación por el asalto al Capitolio en 2021, Donald Trump ya enfrenta a la justicia en Estados Unidos por otros cargos, el principal es el mal manejo de documentos clasificados.

Este 18 de julio, los abogados del empresario republicano y los fiscales federales deben hacer su primera aparición en Florida ante la jueza federal de distrito Aileen Cannon, quien preside los cargos de que manejó mal información clasificada y obstruyó la justicia.

Trump fue acusado el mes pasado de retener ilegalmente documentos de defensa nacional tras dejar el cargo en 2021, y de obstruir los esfuerzos del Gobierno para recuperarlos.

Smith encabeza también la acusación en ese caso.

Las acusaciones contra Donald Trump surgen en medio de sus aspiraciones para volver a la Casa Blanca en 2024, además es uno de los republicanos favoritos para contender nuevamente contra Joe Biden, quien buscará la reelección.

Con información de agencias

