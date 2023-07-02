Donald Trump llama “criminal y mentiroso” a Joe Biden

Donald Trump, expresidente de Estados Unidos, se presentó en un mitin en Pickens, Carolina del Sur, donde llamó “criminal y mentiroso” al actual mandatario estadounidense Joe Biden.

“Joe Biden es, con mucho, el presidente más corrupto en la historia de Estados Unidos. Ni siquiera está cerca. Es un criminal y un mentiroso que vendió su oficina a países extranjeros y muchas otras personas. Echa un vistazo a lo que está pasando. Todas las cosas entran, las cosas que él llama, van a los bolsillos de la familia”, dijo el republicano ante cientos de simpatizantes.

Añadió que Biden era “incompetente y corrupto” y que podría conducir a una tercera guerra mundial, sus declaraciones se dan luego de que el mandatario anunció su campaña para reelegirse.

“Joe Biden es corrupto y Joe Biden es un presidente muy comprometido. Le están pagando como se paga a un delincuente común. Solo una manera más sofisticada y números mucho más grandes. Pero está totalmente protegido por el Departamento de Injusticia y por los medios de comunicación falsos, que han sido armados en un grado que nunca antes habíamos visto”, aseveró Trump.

|Reuters

¿Por qué Trump podría ganar a pesar de sus problemas legales?

Aunque aún Trump no es el candidato oficial de los republicanos en la carrera presidencial para el próximo año, sí se posiciona como el favorito en las encuestas nacionales y con un amplio margen, a pesar de los problemas legales en que enfrenta.

Una encuesta de Reuters/Ipsos a principios de este mes mostró que alrededor del 43 por ciento de los republicanos autoidentificados dijeron que Trump era su candidato preferido, en comparación con el 22 por ciento que eligió al gobernador de Florida, Ron DeSantis.

Algunos analistas consideran que los problemas de Trump con la justicia podrían ayudarlo en sus aspiraciones de regresar a la Casa Blanca.

Donald Trump ya compareció dos veces ante un juez, primero por a cambio del silencio de una actriz porno y la segunda, y más grave, por uso indebido de documentos clasificados, que lo podrían llevar incluso a la cárcel.

Aunque muchos podrían pensar que los problemas legales del republicano podrían sepultar sus aspiraciones para regresar a la Casa Blanca en 2024, la realidad es que podría servirle de impulso para ganar simpatizantes y con ello, votos.

