Revelan grabación donde Trump admite que tiene documentos clasificados en su poder

En 2021, Donald Trump, expresidente de Estados Unidos, admitió tener en su poder documentos clasificados, motivo por el cual ahora enfrentará un juicio. La grabación de la conversación de ese año, recientemente fue revelada por la cadena de noticias CNN.

Estos audios representan una prueba fundamental en la acusación contra el republicano sobre el mal manejo de documentos clasificados, ya que en ellos admitió tener en sus manos un archivo del Pentágono donde planeaba atacar a Irán.

Parte de esa grabación fue utilizada por el fiscal Jack Smith como prueba contra Donald Trump para que fuera llevado a juicio por 37 cargos federales, el cual podría comenzar a finales de este año.

Cabe recordar que Donald Trump se declaró no culpable de los cargos de mal manejo de documentos clasificados, los cuales fueron encontrados en su casa de Mar-a-Lago, en Florida, cuando ya no era presidente y no tenía por qué conservarlos.

¿Qué decía Donald Trump en la grabación sobre documentos clasificados?

La grabación revelada por CNN dura dos minutos, en la cual se escucha al empresario hablar con varias personas de su equipo. El audio comenzó con Donald Trump diciendo “estas son personas malas y enfermas”.

Después, uno de sus asistente aseguró que intentaron dar un golpe de Estado contra el expresidente: “Como cuando Milley dice: ‘Oh, vas a intentar dar un golpe’. No, estaban tratando de hacer eso incluso antes de que tu juramentaras”.

Finalmente, Trump admitió tener los documentos, incluso, en el fondo de la grabación se escuchaba el sonido de los papeles. “”Dijo que yo quería atacar a Irán… Tengo una gran pila de documentos, esto acaba de surgir. Miren. Este era él. Me presentaron esto, esto es extraoficial, pero me entregaron esto. Este era él. Este era el Departamento de Defensa y él”.

Después de una pausa y de hablar sobre Hillary Clinton, Donald Trump volvió a mencionar los documentos clasificados. “Estos son los documentos, Esto fue hecho por los militares y me lo dieron a mí. Miren, como presidente podría haberlo desclasificado. Ahora no puedo, ya sabes, pero esto sigue siendo un secreto”, continuó diciendo el magnate.