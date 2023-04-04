¿Por qué es ilegal que el expresidente Donald Trump sobornara a Stormy Daniels y a Karen McDougal?

En las primeras horas del martes 4 de abril comenzó la comparecencia del expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump en la ciudad de Nueva York por sobornar a la modelo Karen McDougal y a la actriz Stormy Daniels cuando estaba en su campaña electoral en 2016.

Trump se convirtió en el primer expresidente de toda la historia en ser acusado de un delito, pero, ¿Por qué es ilegal que haya realizado sobornos? En Estados Unidos la Ley de Prácticas Corruptas establece que los sobornos son clasificados como delitos porque tienen la intención de influir o alterar la acción de varios individuos, pues van de la mano con la corrupción política y pública.

En el caso del gobierno federal el delito de soborno abarca distintos rubros para que los funcionarios puedan ser acusados, estos incluyen los siguientes:



Hay un "acto oficial" que puede estar influenciado por un soborno (como una legislación o candidatura que puede tener impacto).

Se ha ofrecido una "cosa de valor", ya sea tangible (como dinero efectivo) o intangible (como la promesa de influencia o apoyo oficial).

El funcionario público tiene la autoridad o el poder para cometer el acto oficial (por ejemplo, el funcionario es un senador que está votando sobre una legislación en particular).

Por esas razones se establece que el expresidente Donald Trump cometió un acto ilegal al sobornar a Stormy Daniels y a Karen McDougal, quienes también alegaron haber tenido encuentros sexuales extramatrimoniales con él.

¿Quién es Karen McDougal, la modelo de Playboy con la que Trump tuvo un romance?

Karen McDougal, nació en Indiana, Estados Unidos en 1971 y desde muy joven dedicó su carrera al modelaje; en 1998 la nombraron la modelo del año para la revista Playboy y ocupó el segundo lugar como modelo de la década en los noventa.

La modelo Karen McDougal sostuvo una relación sexual con el expresidente Donald Trump durante algunos meses.|Instagram @karenmcdougal

Actualmente McDougal se muestra en redes sociales como una amante del ejercicio y comparte mensajes inspiracionales, también apoya la defensoría de los animales con ayuda de sus seguidores.

¿Cómo se conocieron Donald Trump y Karen McDougal?

La modelo Karen McDougal detalló en un escrito que conoció a Donald Trump durante un rodaje en el reality show llamado "El Aprendiz", mismo que realizaba el magnate y se grabó en la mansión Playboy de Los Ángeles.

Agregó que en el año 2006 sostuvo una relación sexual con el expresidente Trump. mismo que duró diez meses, al terminar McDougal buscó dar a conocer la historia para una revista pero el propietario ocultó su testimonio.

Trump sobornó a la modelo como a la actriz Stormy Daniels

Donald Trump no sólo sobornó a la actriz Stormy Daniels, también hizo lo mismo con la modelo McDougal, cuando en 2018, Michael Cohen, exabogado de Trump le realizó un pago de 150 mil dólares.

A pesar de que en ambos delitos se realizó el soborno, la cifra para la modelo superó por 20 mil dólares la ofrecida a Stormy Daniels, quien recibió 130 mil.