¿Por qué las Elecciones en Estados Unidos son en martes? Esta es la razón histórica

El próximo martes 3 de noviembre, Estados Unidos celebrará elecciones de medio término en las que se renovarán los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 de los 100 puestos del Senado.

Los resultados determinarán la composición del Congreso, una institución fundamental para el funcionamiento del gobierno federal, debido a su capacidad para aprobar leyes y limitar las decisiones del presidente Donald Trump.

¿Por qué las elecciones de Estados Unidos son en martes?

A diferencia de los países donde las elecciones suelen celebrarse en domingo, Estados Unidos mantiene una tradición que establece el martes como día de votación.

El 23 de enero de 1845, el Congreso aprobó una ley para unificar la fecha en que los estados debían elegir a los electores encargados de votar por el presidente y el vicepresidente.

La normativa estableció que la jornada electoral tendría lugar el martes posterior al primer lunes de noviembre.

EU vuelve a las urnas este 3 de noviembre. No se elige Presidente, pero las elecciones intermedias de 2026 podrían cambiar el equilibrio de poder para los próximos dos años. ¿Qué se vota y por qué siempre son en martes? Te contamos. https://t.co/ODYKY1ebFd https://t.co/tmmjcGmzol — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 20, 2026

Y aunque la legislación original se enfocaba en la elección de los electores presidenciales, la fecha quedó asociada con el calendario electoral estadounidense y continúa vigente.

La razón histórica por la que las elecciones de Estados Unidos son en martes

La elección de noviembre respondió a dos condiciones clave de la vida de la población durante el siglo XIX, cuando una proporción importante de los estadounidenses dependía de las actividades agrícolas y la religión también era una pieza fundamental.

Celebrar las elecciones en primavera o al comienzo del verano podía interferir con la siembra, mientras que hacerlo a finales del verano o a principios del otoño coincidía con las labores de cosecha.

Además, la decisión también estuvo relacionada con las costumbres religiosas y las dificultades de transporte de aquella época.

El domingo se descartó porque era el día destinado a asistir a la iglesia y realizar actividades religiosas.

Mientras que establecer las votaciones el lunes tampoco resultaba práctico, ya que muchos ciudadanos necesitaban viajar desde sus hogares hasta los centros electorales, ubicados frecuentemente en las capitales de los condados.

