Donante anónimo paga funeral de víctimas en inundación de Tennessee

Un donante anónimo se convirtió en la esperanza de las 20 familias que perdieron a sus seres queridos a causa de las inundaciones en Tennessee, Estados Unidos, pues se acercó a las funerarias de la región para pagar los gastos del funeral de los fallecidos.

De acuerdo con las declaraciones de William Brown, gerente de la funeraria del condado de Humphreys, el pasado jueves un hombre llegó al negocio y pagó los nueve funerales que se estaban organizando ahí.

Te puede interesar: Inundaciones en Tennessee dejan al menos 22 muertos y 45 desaparecidos

Posteriormente, el donante anónimo recorrió las demás funerarias locales y pagó los gastos de las 11 personas restantes, incluidos unos gemelos de siete meses de nacidos; sin embargo, nadie sabe de quién se trata, pues el hombre no se identificó.

El sujeto desconocido decidió hacer su aportación para el funeral de las víctimas, luego de que miles de dólares llegaran como donativo a la comunidad del estado para apoyar a las familias afectadas tras las devastadoras inundaciones registradas el sábado pasado en Tennessee.

El centro de Tennessee, Estados Unidos, este sábado sufrió de inundaciones catastróficas en la que murieron 10 personas cuando la lluvia arremetió contra hogares y cerró caminos rurales. pic.twitter.com/QnHa9DCLae — @Prince_Daisuke (@popolvuh80) August 22, 2021

Inundaciones en Tennessee causan severos daños a la población

El pasado sábado se registró una inundación debido a las fuertes lluvias que azotaron Tennessee, acumulando un récord de tres mil 650 milímetros de agua, en menos de 24 horas. El Condado de Humphreys fue uno de los más afectados.

La devastadora lluvia provocó severos daños a la comunidad, en áreas rurales las inundaciones bloquearon carreteras, tiraron torres de telefonía, más de 270 casas fueron destruidas y 160 sufrieron daños importantes, de acuerdo con información proporcionada por la Agencia de Manejo de Emergencias del condado de Humphreys.

Lo más lamentable fueron las 22 pérdidas humanas, entre las que se encontraban unos gemelos de siete meses de edad, que fueron arrebatos de los brazos de su padre por la fuerza de la corriente y quienes forman parte del grupo de víctimas que ayudó el donante anónimo.

Bill Lee, gobernador de Tennessee, recorrió la zona afectada, mostrando la magnitud del desastre que las intensas lluvias dejaron en la región, donde se podía observar casas arrancadas de sus cimientos, escombros de negocios destrozados y vehículos en medio del agua.

Ante la tregadía el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, envió un mensaje de solidaridad para las familias de las víctimas.

Te puede interesar: Emergencia en USA, el golpe del huracán Ida es inminente

