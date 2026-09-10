No llueve igual en todo el país:  El mapa de las tormentas eléctricas en México y por qué están cambiando

Al analizar el comportamiento del clima a lo largo de décadas de registros meteorológicos, la investigación encabezada por el especialista José Francisco León Cruz detalla que las tormentas eléctricas en el territorio nacional no se comportan de forma uniforme ni responden a un patrón idéntico en todas las latitudes.

El mapa eléctrico de México: Dónde se intensifican las tormentas y qué factores las provocan

El estudio académico establece una distinción geográfica muy clara en el mapa del país al contrastar las zonas donde estos fenómenos meteorológicos ganan terreno frente a aquellas donde registran una desaceleración notable en las observaciones históricas disponibles.

De acuerdo con los datos analizados, mientras que regiones geográficas tan extensas como el centro de México y la Península de Yucatán experimentan un incremento constante en la frecuencia con la que se manifiestan estos episodios eléctricos, otras zonas del territorio nacional muestran una tendencia completamente opuesta.

¿En qué estados hay menos tormentas eléctricas?

Específicamente, áreas como Morelos, Oaxaca y Veracruz presentan una clara disminución en sus registros históricos de tormentas eléctricas, lo que evidencia que la dinámica atmosférica opera de manera diferenciada según la ubicación territorial y las características locales del entorno.

¿Las tormentas eléctricas 🌩️ son cada vez más intensas en México? #ExpertosUNAM investigaron su frecuencia y las condiciones atmosféricas que las generan > https://t.co/vA9Wti8aQm pic.twitter.com/Y5TMyaIHUi — UNAM (@UNAM_MX) September 10, 2026

Para comprender a fondo por qué ocurren estos cambios contrastantes y qué elementos físicos desatan tormentas de mayor severidad en determinadas épocas del año, la investigación científica apunta directamente hacia variables fundamentales que operan en las capas de la atmósfera.

Los procesos no ocurren al azar, señala el análisis por la UNAM, sino que están gobernados por mecanismos termodinámicos y dinámicos muy precisos que determinan tanto la formación como el comportamiento de las nubes de tormenta en el territorio mexicano.

¿Por qué hay estados con más tormentas eléctricas que otros?

Entre las variables determinantes se encuentra la inestabilidad atmosférica, la cual actúa como el impulso principal que permite al aire cálido y húmedo ascender de manera rápida y continua desde la superficie terrestre hacia las capas más altas de la atmósfera.

Este ascenso masivo de aire acumula la energía potencial necesaria para la gestación de las nubes de gran desarrollo vertical que caracterizan a las tormentas eléctricas.

Entre 1998 y 2021, México registró 2,470 muertes por descargas eléctricas atmosféricas. #ExpertosUNAM realizaron el primer mapa nacional de riesgo de muertes por rayos que integra simultáneamente la frecuencia de tormentas eléctricas y las condiciones de vulnerabilidad social de… pic.twitter.com/Xs43430m1O — UNAM (@UNAM_MX) September 1, 2026

Asimismo, el estudio enfatiza el papel crucial de la cizalladura del viento, definida como el cambio repentino en la velocidad y en la dirección del viento a diferentes alturas de la atmósfera.

Este factor dinámico resulta determinante para organizar la estructura de las tormentas, logrando prolongar su tiempo de duración y definiendo con precisión el nivel de severidad con el que impactarán una región determinada.