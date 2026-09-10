Ondas Tropicales 37 y 38 golpean a México: Protección Civil alerta a estos estados por lluvias intensas y mar de fondo

El clima no va a dejar de cambiar en gran parte de México y las autoridades de Protección Civil activaron las alertas para este jueves 10 de septiembre. La combinación de varios fenómenos meteorológicos provocará lluvias de intensas a muy fuertes, descargas eléctricas y oleaje elevado en distintas playas del territorio nacional.

¿Por qué va a llover tan fuerte en México?

El mal tiempo es por una combinación de varios fenómenos que aturden a nuestro país.

Monzón mexicano : Genera inestabilidad en el noroeste del territorio nacional.

Genera inestabilidad en el noroeste del territorio nacional. Ondas tropicales 37 y 38: Su desplazamiento sobre el occidente y el sureste genera humedad e incremento de nubes.

Su desplazamiento sobre el occidente y el sureste genera humedad e incremento de nubes. Canales de baja presión: Ocasionan chubascos con posible caída de granizo en el centro y occidente de México.

🗞️#ComunicadoCNPC



Autoridades reiteran llamado a la población a aplicar acciones de autocuidado por efectos de lluvias y calor extremo



🗞️ https://t.co/rttiMi0sa0 pic.twitter.com/pM40nq83Ey — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) September 10, 2026

Estados con alerta por lluvias intensas

Las lluvias afectarán con distinta fuerza a lo largo de toda la República Mexicana:



Lluvias intensas : Regiones de Sonora, Chihuahua y Sinaloa.

Regiones de Sonora, Chihuahua y Sinaloa. Lluvias muy fuertes: Zonas de Baja California Sur y Durango.

Zonas de Baja California Sur y Durango. Chubascos y lluvias fuertes: Estados del noreste, oriente, sur, centro, occidente y la Península de Yucatán.

Habrá oleaje elevado y mar de fondo

Para quienes están en zonas de playa, las autoridades marítimas piden poner mucha atención al comportamiento del mar.



Oleaje de 2 a 3 metros: Presente en las costas de Oaxaca y Chiapas.

Presente en las costas de Oaxaca y Chiapas. Mar de fondo de 1.5 a 2.5 metros: Afectará las playas de Baja California, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.

Riesgos por aumento en el nivel de ríos

Tanta caída de lluvia pueden provocar afectaciones graves en poco tiempo, tales como el incremento en los niveles de ríos y arroyos, encharcamientos, inundaciones en zonas bajas y deslaves.

Por ello, se solicita a la población no tirar basura en la calle para evitar tapar coladeras y canales.

Recomendaciones básicas para evitar accidentes

Protección Civil emitió una serie de medidas preventivas durante las tormentas:

