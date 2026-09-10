Ondas Tropicales 37 y 38 golpean a México: Protección Civil alerta a estos estados por lluvias intensas y mar de fondo
Las autoridades del Servicio Meteorológico Nacional y de Protección Civil lanzaron alertas por las fuertes lluvias de este jueves 10 de septiembre en México; ¿qué estados deben tomar precauciones?
El clima no va a dejar de cambiar en gran parte de México y las autoridades de Protección Civil activaron las alertas para este jueves 10 de septiembre. La combinación de varios fenómenos meteorológicos provocará lluvias de intensas a muy fuertes, descargas eléctricas y oleaje elevado en distintas playas del territorio nacional.
¿Por qué va a llover tan fuerte en México?
El mal tiempo es por una combinación de varios fenómenos que aturden a nuestro país.
- Monzón mexicano: Genera inestabilidad en el noroeste del territorio nacional.
- Ondas tropicales 37 y 38: Su desplazamiento sobre el occidente y el sureste genera humedad e incremento de nubes.
- Canales de baja presión: Ocasionan chubascos con posible caída de granizo en el centro y occidente de México.
🗞️#ComunicadoCNPC— Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) September 10, 2026
Autoridades reiteran llamado a la población a aplicar acciones de autocuidado por efectos de lluvias y calor extremo
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Estados con alerta por lluvias intensas
Las lluvias afectarán con distinta fuerza a lo largo de toda la República Mexicana:
- Lluvias intensas: Regiones de Sonora, Chihuahua y Sinaloa.
- Lluvias muy fuertes: Zonas de Baja California Sur y Durango.
- Chubascos y lluvias fuertes: Estados del noreste, oriente, sur, centro, occidente y la Península de Yucatán.
Habrá oleaje elevado y mar de fondo
Para quienes están en zonas de playa, las autoridades marítimas piden poner mucha atención al comportamiento del mar.
- Oleaje de 2 a 3 metros: Presente en las costas de Oaxaca y Chiapas.
- Mar de fondo de 1.5 a 2.5 metros: Afectará las playas de Baja California, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.
Riesgos por aumento en el nivel de ríos
Tanta caída de lluvia pueden provocar afectaciones graves en poco tiempo, tales como el incremento en los niveles de ríos y arroyos, encharcamientos, inundaciones en zonas bajas y deslaves.
Por ello, se solicita a la población no tirar basura en la calle para evitar tapar coladeras y canales.
Recomendaciones básicas para evitar accidentes
Protección Civil emitió una serie de medidas preventivas durante las tormentas:
- Evitar resguardarse cerca de árboles, postes de luz, espectaculares o estructuras metálicas que puedan caer con el viento.
- Si vives cerca de barrancas, ubica las rutas de evacuación y los refugios temporales de tu localidad.
- En caso de que las autoridades lo indiquen, salir de inmediato de las zonas inundables.