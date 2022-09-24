¿Dónde quedaron los restos de la Reina Isabel II de Reino Unido?

El Palacio de Buckingham compartió una fotografía del lugar donde quedaron los restos de la Reina Isabel en la capilla real de Windsor. En la imágen se ve la lápida con el nombre de la monarca, el de sus padres y su esposo el príncipe Felipe.

La familia real informó que la lápida de la Reina Isabel II está hecha de mármol belga negro. Las letras grabadas con latón negro dicen “George VI 1895-1952”, “Elizabeth 1900-2022” en las dos primeras líneas superiores, seguidas de una estrella. En las líneas de abajo se lee “Isabel II 1926-2022” y “Philip 1921-2021”.

La tumba de la Reina Isabel II se encuentra en la Capilla Conmemorativa del Rey Jorge VI que la monarca encargó en 1962 como lugar de entierro para Jorge VI, su padre.

La Reina Isabel II fue enterrada allí el lunes después de un funeral de estado en la Abadía de Westminster.

La hermana de la Reina Isabel II, la princesa Margarita, también está enterrada en la capilla, en el Castillo de Windsor, al oeste de Londres.

A ledger stone has been installed at the King George VI Memorial Chapel, following the interment of Her Majesty Queen Elizabeth.



The King George VI Memorial Chapel sits within the walls of St George’s Chapel, Windsor. pic.twitter.com/5GdsGoTb27 — The Royal Family (@RoyalFamily) September 24, 2022

La Reina Isabel II murió el 8 de septiembre en el castillo de Balmoral, su casa de verano en las tierras altas de Escocia, después de 70 años en el trono. Su hijo Carlos se convirtió en el rey Carlos III.

¿Cómo fue el funeral de la Reina Isabel II?

Después de permanecer por cuatro días en el Palacio de Westminster, donde los ciudadanos de Reino Unido tuvieron la oportunidad de brindarle sus respetos y despedirse de la Reina Isabel II, el país dio el último adiós a la monarca.

A las 12:00 de la tarde (hora de Londres), el féretro de laReina Isabel II, acompañado de la princesa Ana, llegó a la Abadía de Westminster donde comenzó el funeral de Estado.

La ceremonia religiosa para despedir a laReina Isabel II fue orquestada por el arzobispo de Cantebury, Justin Welby, en la Abadía de Westminster, a la cual asistieron alrededor de 2 mil invitados, entre ellos presidentes, ministros y líderes de distintos países, así como integrantes de la realeza europea.