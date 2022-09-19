Funeral de Reina Isabel II, ¿cómo se vivió la despedida de la monarca?

Después de permanecer por cuatro días en el Palacio de Westminster, donde los ciudadanos de Reino Unido tuvieron la oportunidad de brindarle sus respetos y despedirse de la Reina Isabel II, hoy el país dio el último adiós a la monarca.

A las 12:00 de la tarde (hora de Londres), el féretro de la Reina Isabel II, acompañado de la princesa Ana, llegó a la Abadía de Westminster donde comenzó el funeral de Estado.

As The Queen's Committal Service comes to a close, Her Majesty's Piper plays a lament. pic.twitter.com/4DVIUuCoPO — The Royal Family (@RoyalFamily) September 19, 2022

Ceremonia religiosa en la Abadía de Westminster contó con 2 mil invitados

La ceremonia religiosa para despedir a la Reina Isabel II fue orquestada por el arzobispo de Cantebury, Justin Welby, quien comenzó su sermón afirmando que la “muerte es la puerta de la gloria”, destacando las muestras de amor que ha recibido la monarca durante los últimos 10 días.

La segunda lectura del funeral de Estado de la Reina Isabel II, fue realizada por Liz Truss, primera ministra de Reino Unido quien leyó un fragmento del evangelio de San Juan.

A esta ceremonia religiosa, realizada en la Abadía de Westminster asistieron alrededor de 2 mil invitados, entre ellos presidentes, ministros y líderes de distintos países, así como integrantes de la realeza europea como Don Juan Carlos de España, quien causo algunas críticas.

‘Rarely has such a promise been so well kept’



The Archbishop of Canterbury today gave the Sermon at Her Majesty The Queen’s State Funeral: pic.twitter.com/EyIgSCjtVd — The Royal Family (@RoyalFamily) September 19, 2022

Féretro de Reina Isabel II fue llevado a la capilla de San Jorge en Windsor

Al término de la primera ceremonia religiosa del funeral de Estado de la Reina Isabel II, se realizó una procesión desde la Abadía de Westminster hasta la capilla de San Jorge en Windsor, donde fue la última ceremonia religiosa y descansaran los restos de la monarca.

El último recorrido del féretro de la Reina Isabel II fue a pie, encabezado por el Rey Carlos III, junto a sus dos hijos, Harry y el Príncipe Guillermo, quienes al pasar frente al Palacio de Buckingham, hicieron sonar las campanas del Big Ben.

As Big Ben tolled, Her Majesty The Queen’s coffin made its final journey through London.



From Westminster Abbey, along Horse Guards, down the Mall to Wellington Arch, the Procession included detachments from British and Commonwealth Armed Forces. pic.twitter.com/JYb4BZFeGZ — The Royal Family (@RoyalFamily) September 19, 2022

Durante el recorrido, la multitud comenzó a lanzar ramos de flores al auto donde se encontraba el ataúd de la Reina Isabel II, por lo que al llegar, al que fue su último destino, la carroza fúnebre terminó cubierta de flores.

Her Majesty The Queen’s coffin makes its final journey down the Long Walk to Windsor Castle for the Committal Service at St George's Chapel. pic.twitter.com/vqczfMENlM — The Royal Family (@RoyalFamily) September 19, 2022

Realizaron una ceremonia religiosa en Castillo de Windsor

Después de que los ciudadanos de Reino Unido dieran el último adiós a la Reina Isabel II, se realizó la última ceremonia religiosa en el Castillo de Windsor, donde sólo asistieron 800 invitados, a pesar de que este servicio era un poco más privado, fue televisado.

La corona, que fue utilizada por la Reina Isabel II por 70 años, fue retirada del féretro junto con el orbe, los cuales representaban un símbolo del poder, la monarquía y la cabeza de la iglesia anglicana.

Por su parte, el Rey Carlos III colocó la bandera de la Compañía de la Reina de los Guardias Granaderos sobre el ataúd de la Reina Isabel II, mientras que el Lord Chamberlain rompía su varita de oficio y la colocaba sobre el ataúd. Así se crea una simetría con los tres Instrumentos de Estado que han sido retirados.

The Instruments of State; the Imperial State Crown and the Orb and Sceptre have remained with Her Majesty’s coffin.



At the Committal Service, they were placed on the

High Altar at St George's Chapel. pic.twitter.com/fDFQLSSmP1 — The Royal Family (@RoyalFamily) September 19, 2022

Féretro de Reina Isabel II se encuentra en el panteón real

Actualmente el ataúd de la Reina Isabel II, ya ha sido introducido lentamente en el panteón real antes de su entierro más tarde en un servicio familiar privado.

