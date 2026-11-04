¡No tires tu cempasúchil! Así puedes reciclar las flores de tu ofrenda en CDMX

Si aún tienes flores de cempasúchil de tu ofrenda de Día de Muertos, puedes darles una segunda vida en lugar de tirarlas a la basura. Durante noviembre, la Ciudad de México (CDMX) habilitará cuatro Centros de Cultura Ambiental para recibirlas, además de jonaas de recolección en el Mercado de Trueque. Conoce las fechas y sedes para ir a reciclar tus flores.

Fechas y sedes para reciclar flores de cempasúchil

¿Piensas tirarlas? Después de levantar la ofrenda, la comida no es lo único que puedes rescatar, las flores de cempasúchil todavía pueden aprovecharse.



CCA ACUEXCOMATL: 9 Av. Año de Juárez 1900, San Luis Tlaxialtemalco, Xochimilco.

CCA CHAPULTEPEC: Av. de los Compositores, Bosque de Chapultepec Il Sección.

CCA ECOGUARDAS: 9 Picacho Ajusco km 5.5, Ampliación Miguel Hidalgo, Tlalpan.

CCA YAUTLICA: 9 Av. de las Torres s/N, Amp. Emiliano Zapata, Iztapalapa.

Aparta la fecha, partir del 3 de noviembre y durante todo el mes, en un horario de 10:16 horas en cualquiera de las cuatro sedes.

También puedes llevarla a la edición del Mercado de Trueque entre las 8 y las 13:00 horas. El mercado es una opción para llevar más residuos, como PET, bolsas de plástico, latas, cartón, electrónicos y más.



22 de noviembre. El Reloj de Sol, Tlatelolco.

Todo noviembre. Bosque de Aragón.

Hasta el 30 de noviembre. Acopio de cempasúchil, Bosque de Aragón, Huerto educativo acceso 7 de 10 a 16 horas.

¿No sabes qué hacer con tu cempasúchil? No lo tires, llévalo a los Centros de Cultura Ambiental o a las siguientes ediciones del Mercado de Trueque. Consulta las fechas y horarios. https://t.co/xATz9ogf2O — Secretaría del Medio Ambiente (@SEDEMA_CDMX) November 4, 2026

¿Qué es el Mercado de Trueque?

¿Qué materiales aceptan en el Mercado de Trueque?

Plásticos como:

PET: Botellas de agua o refrescos, envases de alimentos.

HDPE: Botellas de shampoo, algunos envases de detergente.

PP: Botellas de suereos.

Empaques flexibles como:

BOPP: Envolturas de botanas o golosinas, plástico brillante y crujiente al tocar.

PEBD: Bolsas de supermercado, empaques de pan, empaques de productos congelados (es más suave y flexible).

Multi: Bolsa de alimento para mascotas, bolsas de café, empaques de alimentos (lácteos, embutidos).

¿Vives cerca del Parque Ecológico de Xochimilco? Prepara tus residuos inorgánicos reciclables y llévalos a truequear. Este domingo 11 de octubre tenemos una nueva edición del Mercado de Trueque. ¡Te esperamos! https://t.co/tqJU4tSPxf — Secretaría del Medio Ambiente (@SEDEMA_CDMX) October 1, 2026

Puedes donar aceite de cocina usado y cápsulas de café. NO SE ACEPTA. Focos, ropa, tapitas, residuos voluminosos, unicel, cartón de huevo y juguetes. La cantidad permitida es mínimo de 1kg, máximo 5kg.

Todos estos residuos los puedes cambiar por comida enlatada, plantas, productos de abarrote, productos de limpieza, entre otras cosas.