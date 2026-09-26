Doble percance vial paraliza el Eje 3 Norte: colisión en Mártires de Río Blanco y aparatosa volcadura en San Juan de Aragón

La imprudencia al volante volvió a generar caos en las arterias principales de la capital del país. Las vialidades de la zona norte registraron momentos de tensión y movilización de cuerpos de emergencia tras una serie de incidentes viales que pusieron a prueba la paciencia y la seguridad de los automovilistas que transitaban por la demarcación.

Choque aparatoso proyecta camioneta en Mártires de Río Blanco

Dos aparatosos percances tuvieron como escenario el Eje 3 Norte en la alcaldía Gustavo A. Madero. El primero ocurrió cuando un auto compacto colisionó con una camioneta y la proyectó varios metros a la altura de Eduardo Molina, en la colonia Mártires de Río Blanco.

La fuerza del impacto fue tal que sobre la banqueta y el camellón esparcieron partes de los vehículos involucrados; sin embargo, pese a lo aparatoso de la escena, los paramédicos confirmaron que no hubo personas con lesiones que ameritaran hospitalización de urgencia.

Volcadura en San Juan de Aragón colapsa el tránsito a quince cuadras

El segundo incidente ocurrió a escasos minutos y a quince cuadras de distancia, sobre la misma ruta en San Juan de Aragón. En este punto, una camioneta que realizaba una maniobra de vuelta hacia Gran Canal terminó volcada sobre su costado tras ser impactada por otro vehículo que circulaba por la zona.

Elementos de la policía capitalina y ambulancias acudieron para abanderar la zona y atender los daños materiales ocasionados por la falta de precaución al conducir, exhortando a los ciudadanos a respetar los límites de velocidad.

Con información de JC Gutiérrez

