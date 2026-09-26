Bloqueo vial en la colonia Juárez: Cierran la circulación sobre la calle Atenas desde Versalles

Un corte a la circulación afecta el paso de vehículos sobre la calle Atenas a partir de su cruce con Versalles, en la colonia Juárez. La restricción al tránsito interno genera asentamientos en el cuadrante de la alcaldía Cuauhtémoc, por lo que las autoridades viales sugieren utilizar la Avenida Chapultepec y el Paseo de la Reforma como vías de desahogo para librar el tramo cerrado.

#PrecauciónVial | Considera corte a la circulación en Atenas a partir de Versalles. #AlternativaVial Chapultepec y Paseo de la Reforma. pic.twitter.com/4KxRLFusMa — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) September 26, 2026