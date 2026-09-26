Bloqueo vial en la colonia Juárez: Cierran la circulación sobre la calle Atenas desde Versalles
¿Sales este sábado? No te olvides de consultar las marchas CDMX programadas para hoy así como bloqueos y calles cerradas. Alternativas viales en vivo.
Estas son las calles afectadas por las marchas CDMX programadas para el día de hoy sábado 26 de septiembre 2026. Te dejamos las alternativas viales para que no llegues tarde a tus actividades cotidianas.
Marchas CDMX afectan las principales vialidades hoy 26 de septiembre 2026: Alternativas viales EN VIVO
Corte de tránsito en el corredor de Juárez
Un corte a la circulación afecta el paso de vehículos sobre la calle Atenas a partir de su cruce con Versalles, en la colonia Juárez. La restricción al tránsito interno genera asentamientos en el cuadrante de la alcaldía Cuauhtémoc, por lo que las autoridades viales sugieren utilizar la Avenida Chapultepec y el Paseo de la Reforma como vías de desahogo para librar el tramo cerrado.
#PrecauciónVial | Considera corte a la circulación en Atenas a partir de Versalles. #AlternativaVial Chapultepec y Paseo de la Reforma. pic.twitter.com/4KxRLFusMa— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) September 26, 2026
Afectación vial en Coyoacan
A las 5 de la tarde de este sábado habrá afectación vehicular en las inmediaciones del estadio Banorte, en Coyoacán.
#PrecauciónVial | Considera afectación vehicular hoy 26 de Septiembre, en inmediaciones del Estadio Banorte, ubicado en la alcaldía Coyoacán, debido a evento deportivo a las 17:00 horas. Consulta aquí #AlternativaVial https://t.co/mVrm9BMzmO— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) September 26, 2026