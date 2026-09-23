Trágico accidente en Santa María Tlahuitoltepec, Oaxaca: Dos miembros del grupo “Afortunados de Tierra Mixe” fallecen

La unidad que transportaba instrumentos y equipo de sonido, de Afortunados Tierra Mixe, se desvió de la carpeta asfáltica, lo que provocó que terminara en un barranco. Cuerpos de emergencia y rescate se movilizaron hasta la zona para auxiliar a las personas afectadas.

‼️⚠️ #ÚltimaHora ⚠️‼️📽 TRAGEDIA EN LA SIERRA MIXE: MUEREN DOS INTEGRANTES DE “AFORTUNADOS DE TIERRA MIXE”



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Las víctimas fueron identificadas como Álvaro Vásquez y Héctor Flores, originarios de la comunidad de Santa Cruz Condoy, perteneciente a Quetzaltepec Mixe, integrantes del estaff de la agrupación musical.

Durante varias horas realizaron labores en el lugar para atender a los lesionados y recuperar los cuerpos de las víctimas.

Hasta el momento, las causas que provocaron el accidente no han sido establecidas oficialmente, por lo que serán las autoridades correspondientes las encargadas de determinar cómo ocurrió el percance.

Miembros de la agrupación Afortunados Tierra Mixe lamentaron los hechos

La agrupación confirmó el accidente, dónde expresó su pesar por lo ocurrido y anunció la cancelación de presentaciones que tenía programadas en distintas entidades del país.

El grupo musical se encontraba cumpliendo compromisos de su gira en la ciudad de Nueva York cuando ocurrió la tragedia.

Asimismo la Fiscalía General del Estado de Oaxaca tomó conocimiento de los hechos e inició las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del accidente y determinar responsabilidades.

La tragedia ha generado consternación entre familiares, amigos y seguidores de la agrupación, particularmente en la región Mixe, donde el grupo mantiene una presencia importante dentro de la música regional.

¿Quién es la agrupación Afortunados Tierra Mixe?

Afortunados de Tierra Mixe es una agrupación oaxaqueña vinculada con la región Mixe y cuenta entre su repertorio con piezas como El Llanto del Mojado, Amores de Montaña, Un Mixe en Nueva York y Corazón Fiestero.

Comenzaron su carrera musical en el año 2018, consolidando varios de sus mayores éxitos y sencillos oficiales entre 2021 y 2026.

Su comunidad de origen, Santa María Tlahuitoltepec, Oaxaca se sitúa en la zona alta de la región, una zona montañosa caracterizada por caminos peligrosos de circular, donde documentos municipales oficiales han documentado recurrentes riesgos de tránsito y afectaciones en las vías de comunicación.