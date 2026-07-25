Fuerte accidente en la carretera de Cuacnopalan-Oaxaca; hay varias personas lesionadas

Se reporta un fuerte accidente en Oaxaca. Varios vehículos, incluido un tráiler, chocaron sobre la carretera Cuacnopalan-Oaxaca; reportan varias personas lesionadas. Equipos de emergencia se encuentran en la zona atendiendo el percance.

Una carambola entre varios vehículos, incluido un tráiler, provocó una intensa movilización de cuerpos de emergencia a la zona afectada sobre la carretera Cuacnopalan-Oaxaca, a la altura del kilómetro 37.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente dejó varias personas lesionadas de gravedad, además de daños materiales. Autoridades piden a conductores manejar con precaución y atender las indicaciones para los que se encuentren en la zona.

#LoÚltimo | Reportan un choque múltiple en carretera Cuacnopalan-Oaxaca; hay varios lesionados pic.twitter.com/U0ZUWNaqui — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 25, 2026

Como consecuencia del percanse, se mantiene un cierre parcial de circulación en la carretera Cuacnopalan-Oaxaca, cerca del kilómetro 37+100 en Oaxaca, mientras continúan las labores de emergencia y retiro de unidades involucradas.

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