tva (1).png

Fuerte accidente en la carretera de Cuacnopalan-Oaxaca; hay varias personas lesionadas

Esta tarde se reportó un fuerte accidente sobre la carretera Cuacnopalan-Oaxaca, a la altura del kilómetro 37; reportan varias personas lesionadas.

Accidente en la carretera de Cuacnopalan-Oaxaca; reportan varias personas lesionadas
Accidente en la carretera de Cuacnopalan-Oaxaca; reportan varias personas lesionadas|Especial

Escrito por: Alejandra Gómez

Se reporta un fuerte accidente en Oaxaca. Varios vehículos, incluido un tráiler, chocaron sobre la carretera Cuacnopalan-Oaxaca; reportan varias personas lesionadas. Equipos de emergencia se encuentran en la zona atendiendo el percance.

Una carambola entre varios vehículos, incluido un tráiler, provocó una intensa movilización de cuerpos de emergencia a la zona afectada sobre la carretera Cuacnopalan-Oaxaca, a la altura del kilómetro 37.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente dejó varias personas lesionadas de gravedad, además de daños materiales. Autoridades piden a conductores manejar con precaución y atender las indicaciones para los que se encuentren en la zona.

Como consecuencia del percanse, se mantiene un cierre parcial de circulación en la carretera Cuacnopalan-Oaxaca, cerca del kilómetro 37+100 en Oaxaca, mientras continúan las labores de emergencia y retiro de unidades involucradas.

Información en desarrollo...

Tags relacionados
Estados Accidentes en México Carreteras en México

Notas

App EnVivo Logo
EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/aztecanoticias/transmisiones-especiales-fia