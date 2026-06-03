Se le poncha una llanta y choca de frente contra un autobús en Huatulco; el accidente deja tres muertos

Un accidente automovilístico registrado la mañana de este martes en la carretera federal 200, en el tramo Aeropuerto-Umar, en Santa María Huatulco, dejó un saldo de tres personas fallecidas y 18 lesionadas, informaron autoridades de Protección Civil de Oaxaca.

El percance movilizó a cuerpos de emergencia, paramédicos y corporaciones de seguridad, quienes atendieron a las víctimas y coordinaron las labores de rescate en la zona. Supuestamente a una camioneta repartidora de agua se le ponchó una llanta, por lo que perdió el control de la unidad y se estrelló de frente contra el camión de pasajeros.

¿Cuántas personas resultaron afectadas en el accidente de Huatulco?

De acuerdo con la Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR), un total de 18 personas recibieron atención prehospitalaria tras el choque.

Entre los lesionados se encuentran menores de edad y adultos, quienes fueron trasladados a diferentes hospitales y clínicas de la región para su valoración médica.

Las personas heridas fueron canalizadas a unidades como el Centro Médico Oromed Huatulco, Cruz Roja, IMSS, Clínica Hospitalaria San Miguel, el Centro de Salud con Servicios Ampliados (Cessa) y el Hospital Naval de la Secretaría de Marina.

¿Quiénes murieron en el accidente de la carretera federal 200?

Las autoridades confirmaron la muerte de tres personas adultas: dos hombres y una mujer. Hasta el momento no se han dado a conocer oficialmente las identidades de las víctimas, mientras continúan los procedimientos correspondientes por parte de las autoridades ministeriales.

El percance se registró sobre la carretera federal 200, una de las vías más transitadas de la Costa de Oaxaca, específicamente en el tramo que conecta el Aeropuerto Internacional de Huatulco con la zona de la Universidad del Mar (Umar).

La emergencia provocó una importante movilización de cuerpos de rescate y elementos de seguridad que trabajaron para brindar atención a los afectados y agilizar la circulación vehicular.

Autoridades llaman a extremar precauciones en carretera

Tras el accidente, Protección Civil reiteró la importancia de conducir con responsabilidad, respetar los límites de velocidad y mantenerse atento a las condiciones del camino.

La dependencia recordó que la prevención es clave para reducir el riesgo de accidentes, especialmente en rutas con alta afluencia vehicular como las que conectan destinos turísticos de la Costa de Oaxaca.