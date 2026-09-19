Tiembla hoy 19 de septiembre: Dos nuevos sismos en Colombia en el mismo departamento del terremoto de 7.4

El 19 de septiembre es un día recordado por todos los mexicanos por los sismos que han azotado al país en diferentes años, pero otras naciones del continente, como Colombia, también quedaron con secuelas tras recientes terremotos.

Este sábado 19 de septiembre, el país cafetalero despertó con dos movimientos telúricos. Lo que más llama la atención es que los movimientos sísmicos se dieron en el departamento de Chocó, muy cerca del epicentro del terremoto del pasado 10 de agosto, que tuvo una magnitud de 7.4 y que dejó centenas de muertos, heridos y damnificados.

Dos sismos en Colombia el 19 de septiembre

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó dos sismos en el departamento de Chocó. El primero de ellos se registró a las 8:44 de la mañana con una magnitud de 4.6 y una profundidad de 39 kilómetros, con epicentro en Istmina.

Mientras tanto, el segundo movimiento telúrico sucedió a las 09:10 de la mañana, también con epicentro en Istmina, pero este con una magnitud 3.1 y una profundidad de 43 kilómetros.

El municipio de Istmina y San José del Palmar se ubican en el mismo departamento, con aproximadamente 80 kilómetros de distancia entre ellos.

Se registran sismos cerca del epicentro del terremoto de 7.4

El pasado 10 de agosto, un terremoto de magnitud 7.4 azotó a Colombia, en el departamento de Chocó, dejando de muertos, heridos y damnificados.

El movimiento tuvo su epicentro en el municipio de San José del Palmar y provocó una de las emergencias más graves de la historia reciente del país.

De acuerdo con el último balance de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, el terremoto dejó al menos 335 personas fallecidas y otras 4 mil 516 resultaron heridas.

Tras el movimiento principal, el Servicio Geológico Colombiano contabilizó cerca de 300 réplicas durante las primeras semanas, como parte de la actividad sísmica posterior al terremoto.

Cabe mencionar que los dos sismos registrados este sábado 19 de septiembre no son réplicas de aquel movimiento telúrico.

