La solidaridad de los mexicanos en la tragedia: Una taquería alimentó a miles de rescatistas en el sismo del 19S

La solidaridad de los mexicanos se hizo presente en la tragedia, pues luego del sismo del 19 de septiembre de 2017, miles salieron a apoyar a las labores de búsqueda y rescate.

La buena voluntad se extendió a amas de casa, familias completas, comerciantes, fondas y restaurantes, quienes le dieron platos de comida a los brigadistas.

Entre todas las imágenes de aquel día, en redes sociales se volvió viral un clip de una taquería que regaló un trompo de pastor, probablemente el platillo más representativo de la gastronomía mexicana.

La taquería que alimentó a los rescatistas el 19S

En entrevista con Azteca Noticias, la gerente operativa de la Taquería Álvaro Obregón contó cómo surgió la idea de regalar tacos a las personas que participaban en las labores de búsqueda y rescate.

“No se iba a abrir, por obvias razones, pero el dueño habló con todo el equipo y nos dijo: ‘Es hora de apoyar, chavos. Vamos a ayudar. Estamos para apoyarnos, somos mexicanos y somos unidos, y qué mejor manera que darle un taco a esas personas que están trabajando para rescatar gente’”.

Y aunque la esperanza de encontrar a más personas entre los escombros era grande, también hubo momentos verdaderamente tristes cuando “avisaban que habían localizado a alguien sin vida, se rompe el corazón el ver ese tipo de cosas”.

La gran inversión para ayudar

La gerente operativa de la Taquería Álvaro Obregón habló de la inversión que se hizo para apoyar a los mexicanos en la tragedia.

“El monto no sabría decírtelo, pero estuvimos tarde y noche. Fueron aproximadamente trompos de 140 kg por turno, cada turno para unas mil 200 personas aproximadamente”, dijo.

“También llevamos agua; estábamos repartiendo como si estuviéramos trabajando en el local, con todo lo que lleva un taco”, agregó.

9 años después del sismo

La experiencia quedó muy grabada en el personal de la taquería, pues su unión ayudó a miles de mexicanos.

“Lo recordamos como algo muy difícil, ya que donde estuvimos fueron escenas muy impactantes, pero saber que pudimos colaborar con un granito de arena nos da gran satisfacción”.