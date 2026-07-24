¿Cuánto durará el corte de luz? Duración exacta del apagón eléctrico de la CFE este sábado 25 de julio

Un apagón eléctrico de CFE afectará a diversas comunidades este sábado 25 de julio de 2026, pero el tiempo exacto que la el municipio de Tlacuilotepec, Puebla, permanecerá sin luz será de 12 horas, pues el corte está programado para comenzar en punto de las 06:00 horas y se prevé que concluya a las 18:00 horas.

#SeguridadCFE | No te dejes sorprender, todo el personal o contratista de la CFE debe identificarse y presentar número de reporte u orden de trabajo. pic.twitter.com/EBqlSzvGKT — CFEmx (@CFEmx) October 7, 2023

Las autoridades locales pidieron a la ciudadanía tomar todas las previsiones necesarias antes de que las cuadrillas inicien las labores de mantenimiento en la infraestructura de alta tensión, donde se cambiarán los postes de madera debido al deterioro por su uso, el cuál será en la línea de transmisión Tihuatlán Dos (THD) 73300 (IXH) Ixhuatlán.

¿Qué debes saber sobre el corte de Tlacuilotepec en Puebla?

La CFE detalló dos escenarios importantes sobre la duración final del corte:



Restablecimiento anticipado: Si las cuadrillas de ingenieros terminan las maniobras antes del límite de las 18:00 horas, la luz regresará de forma inmediata y sin previo aviso

Si las cuadrillas de ingenieros terminan las maniobras antes del límite de las 18:00 horas, la luz regresará de forma inmediata y sin previo aviso Cancelación por clima: En caso de que se registren tormentas eléctricas o lluvias intensas que pongan en riesgo al personal técnico, las labores se suspenderán y el apagón será reprogramado

Las zonas afectadas corresponden al municipio de Tlacuilotepec y los sectores conectados a dicha línea de transmisión regional, por lo que se recomienda desconectar aparatos electrónicos antes del amanecer para evitar daños por variaciones de voltaje.

¿Cómo reportar los apagones de la CFE y cuándo no son programados?

Es fundamental aprender a distinguir entre una suspensión del servicio planificada y una falla imprevista, pues un corte programado —como el de este sábado 25 de julio— siempre es notificado con días de anticipación por la CFE o los gobiernos municipales para permitir que la población resguarde sus alimentos y organice sus actividades, de acuerdo con la propia institución.

Si te quedas sin luz fuera de los horarios establecidos o en una colonia no contemplada en los reportes oficiales, te encuentras ante un apagón no programado y para reportar estas fallas imprevistas, la Comisión Federal de Electricidad cuenta con los siguientes canales oficiales de atención gratuita:



Línea telefónica 071: Disponible las 24 horas del día para levantar reportes por falta de energía, variaciones graves de voltaje o transformadores averiados

Disponible las 24 horas del día para levantar reportes por falta de energía, variaciones graves de voltaje o transformadores averiados Aplicación CFE Contigo: Herramienta digital para dispositivos móviles que permite reportar fallas enlazadas directamente al número de servicio de tu recibo de luz

Herramienta digital para dispositivos móviles que permite reportar fallas enlazadas directamente al número de servicio de tu recibo de luz Redes sociales oficiales: Reportes directos mediante la cuenta de atención en X (antes Twitter) @CFE_Contigo

Al realizar el reporte, es necesario tener a la mano el número de servicio impreso en la parte superior del recibo y la dirección exacta del domicilio.

Si notas que el apagón afecta a toda tu calle o sector, indícalo al operador para que las brigadas de emergencia prioricen la zona y acudan a revisar las líneas generales a la brevedad.