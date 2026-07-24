Caso Dafne: Dictan prisión preventiva a Yanina “N"; su familia exige no usarla como “chivo expiatorio”

La crisis en torno al feminicidio de la menor Dafne Zapata Quintos, de tan solo 13 años, tomó un giro definitivo tras dictarse la medida cautelar de prisión preventiva justificada contra Yanina "N", de 18 años, acusada por el presunto delito en el caso de la infante. Esta determinación judicial ocurrió durante la madrugada en el Centro Integral de Justicia de Altamira, Tamaulipas, luego de una extenuante audiencia inicial que se prolongó por más de 12 horas.

Dictan prisión preventiva por el feminicidio de Dafne; exigen justicia e investigar a más implicados



Durante la madrugada se dictó prisión preventiva contra Yanina "N", de 18 años, señalada por el feminicidio de Dafne tras una audiencia de más de 12 horas en #Altamira.… pic.twitter.com/SoBlhGuOBj — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 24, 2026

¿Qué pasó con Yanina "N" presunta feminicida de Dafne Zapata?

Al concluir la sesión donde se le dictó la prisión preventiva, Yanina "N" fue trasladada de inmediato al penal de Altamira, desatando una ola de indignación y protestas por parte de sus familiares, maestros y compañeros de aula, quienes acusan a las autoridades de utilizarla como "chivo expiatorio" para cerrar el caso con rapidez y proteger a los verdaderos culpables de la tragedia.

A través de una cobertura especial del noticiero Hechos AM de Azteca Noticias, el equipo de investigación reveló el clamor social que se vive en la región, donde una marcha civil exigió que la fiscalía estatal amplíe las líneas de investigación hacia las otras 4 personas señaladas por el entorno de Dafne, apuntando de forma directa a los altos mandos y directivos de la Academia Militarizada Marina Doenitz, ubicada en Ciudad Madero.

El abogado defensor de Yanina "N", Omar Pérez Hernández, denunció severas inconsistencias procesales y adelantó que abrirá una carpeta de investigación alterna con la argumentación de que la imputada fue privada ilegalmente de su libertad por personal del propio campamento luego de suscitarse el incidente en el que Dafne perdió la vida por presunta asfixia por sumersión.

El peligro de las escuelas militarizadas irregulares que disfrazan la tortura de disciplina

Por su parte, el litigante y padre de la joven, Ofir Cruz Melo, recalcó ante los micrófonos de Azteca Noticias que ella acudía al plantel en calidad de alumna y jamás como auxiliar o instructora.

Recordemos que, este trágico suceso, evidencia la proliferación de campamentos y escuelas particulares de supuesto orden castrense que operan sin el debido reconocimiento de validez oficial por parte de la Secretaría de Educación Pública (SEP), los cuales, especialistas advierten que muchos de estos centros lucran con la necesidad de disciplina familiar, implementando dinámicas abusivas, ejercicios denigrantes y novatadas que rayan en la tortura física y psicológica.