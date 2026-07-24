Este es el trágico origen de la Ley Pompo, una iniciativa para parejas en concubinato en Nuevo León

Más de 19 millones de personas viven en unión libre en México, y alrededor del 14% de las familias en Nuevo León se encuentran en esta situación de concubinato según los datos demográficos citados en la exposición de la "Ley Pompo", una iniciativa del Congreso del Estado de Nuevo León que busca reformar el Código Civil estatal para otorgar a las parejas los mismos derechos sucesorios, médicos y funerarios que los matrimonios legales, ayudando a miles de familias.

¿Cuál es el origen de la Ley Pompo?

Presentada en julio de 2026 por diputadas de Movimiento Ciudadano, tiene un origen doloroso, pues se inspiró en el caso del artista Luis Alfonso "Pompo" Campa de Los Payasónicos, quien, al fallecer su pareja tras 15 años de convivencia, no pudo realizar los trámites funerarios ni despedirse de ella, porque ante la ley, no era un familiar cercano por "no estar casados".

¿Qué busca la Ley Pompo?

La propuesta pide hacer una reforma al artículo 291 Bis I del Código Civil para el Estado de Nuevo León, para que el concubino sobreviviente sea reconocido legalmente como el familiar más cercano a la persona, facilitando trámites críticos, teniendo exactamente los mismos derechos hereditarios que un cónyuge legal, además de un acceso garantizado a sucesiones, pensiones, prestaciones y seguros.

Asimismo, si se tienen hijos dentro del concubinato, será la evidencia indudable de la existencia de la relación, generando en automático los derechos y obligaciones que protegen el bienestar de los menores involucrados.

¿Qué deben hacer las parejas en unión libre mientras la ley se aprueba?

La iniciativa acaba de ser presentada por las diputadas Paola Cristina Linares López y Marisol González Elías de MC, por lo que aún pasará a análisis en comisiones para su posterior votación en el Pleno del Congreso estatal. En lo que se aprueba, es fundamental que las parejas mantengan actualizada la siguiente documentación:



Comprobantes de domicilio compartidos

Registren a los hijos en común de manera conjunta

Asimismo, deben considerar tramitar el registro de concubinato ante instituciones de salud como el IMSS o ISSSTE, para blindar su seguridad social.

¿Cuáles son los requisitos para que se reconozca el concubinato con la Ley Pompo?

Aunque esta ley brindará varios beneficios para flexibilizar y aclarar la comprobación del vínculo, el requisito más destacado es tener un hijo en común para fungir como el elemento probatorio principal para reconocer legalmente la relación familiar. De no haber hijos, se aplicarán los requisitos establecidos vigentes en el Código Civil respecto al tiempo mínimo de convivencia ininterrumpida bajo el mismo techo —más de dos años de hacer vida marital—, asegurando que la vida compartida cuente con el pleno respaldo de la ley.

¿Qué derechos ganan las parejas en concubinato en Nuevo León con la Ley Pompo?