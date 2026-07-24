Apagón eléctrico de la CFE ocurrirá este sábado; estos son los municipios y horarios de los cortes de luz del 25 de julio
Emiten una alerta por apagón eléctrico de la CFE y ya anunciaron cuáles serán las colonias afectadas, conoce por qué cortarán la luz por al menos 12 horas.
El apagón eléctrico de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) está programado para este sábado 25 de julio del 2026, el cuál dejará sin servicio de energía a los habitantes de Puebla, por una gran parte del día. Este corte no obedece a una falla en el sistema, sino a una medida preventiva y obligatoria anunciada por las autoridades locales para garantizar la seguridad en la infraestructura.
De acuerdo con el gobierno de Tlacuilotepec, la interrupción afectará a esta zona de manera directa y a la red conectada a su línea de transmisión por lo que es vital que los vecinos afectados tomen precauciones inmediatas para evitar la pérdida de alimentos refrigerados o daños en aparatos electrónicos.
Municipios y horarios del apagón eléctrico de la CFE en Tlacuilotepec, Puebla
Debido a trabajos de las cuadrillas para la sustitución de postes de madera dañados y su horario de afectación corrido será de 06:00 de la mañana a 18:00 horas, siendo un periodo total de 12 horas de desconexión en el municipio de Tlacuilotepec, Puebla y áreas dependientes de la transmisión Tihuatlán Dos (THD) 73300 (IXH) Ixhuatlán.
Asimismo, el gobierno local detalló que la CFE prometió que el horario de las 18:00 horas es el límite máximo estimado, por lo que si el personal concluye la sustitución de infraestructura antes del tiempo previsto, la reconexión de energía se realizará de manera automática e inmediata.
Cabe destacar que el operativo técnico depende completamente de las condiciones meteorológicas, pues, si durante la madrugada o a lo largo del sábado se registran tormentas eléctricas o lluvias intensas que pongan en riesgo la integridad de los trabajadores, el corte de luz y el mantenimiento quedarán oficialmente suspendidos y se anunciará una nueva fecha posteriormente.
¿Por qué se hace el cambio de postes en la línea Tihuatlán-Ixhuatlán?
Las autoridades explicaron que esta intervención es crítica debido a que los postes de madera actuales en la línea Tihuatlán-Ixhuatlán presentan daños estructurales y su reemplazo es una acción urgente para prevenir caídas de cables que podrían provocar:
- Apagones masivos no controlados
- Variaciones de voltaje peligrosas
- Accidentes fatales en el futuro
Recomendaciones ante el apagón eléctrico de la CFE
- Desconectar pantallas, computadoras, consolas y electrodomésticos sensibles la noche del viernes o antes de las 06:00 horas del sábado para evitar cortocircuitos por los picos de voltaje al momento del restablecimiento
- Evitar abrir las puertas del refrigerador y congelador durante las 12 horas del corte; esto permitirá que el frío se conserve y los alimentos perecederos no se descompongan
- Cargar al 100% los teléfonos celulares, computadoras portátiles y baterías externas (power banks) desde la noche previa
- Almacenar agua suficiente en caso de que el suministro en el hogar dependa de bombas hidroneumáticas eléctricas