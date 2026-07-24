Terror en FOTOS en Jalisco: madres buscadoras hallan supuesto crematorio clandestino

Madres buscadoras de Jalisco encontraron lo que podría ser un supuesto crematorio clandestino "de gran magnitud con numerosos restos humanos calcinados", de acuerdo con el colectivo del mismo nombre.

De acuerdo con una publicación en redes sociales, las madres buscadoras pidieron ayuda a la Comisión de Búsqueda de Personas para recibir acompañamiento en una jornada de búsqueda para el 25 y 26 de julio, pero aseguran que les negaron el apoyo.

Reporte anónimo alertó a madres buscadoras de Jalisco

Las mamás recibieron un reporte anónimo sobre restos óseos calcinados, en un predio en Ayutla, denunciaron que la Comisión de Búsqueda estatal les negó acompañamiento para acudir al sitio.

El colectivo aseguró que entregó la ubicación, pero que las autoridades se deslindaron del caso, en tanto, expresó que "una vez más, son las familias y los colectivos quienes realizamos el trabajo que le corresponde al Estado".

"Ingresamos un oficio solicitando el acompañamiento de la Comisión de Búsqueda y la respuesta fue negarnos el apoyo. Resulta inconcebible que la institución creada para atender a las víctimas y apoyar las labores de búsqueda hoy nos dé la espalda cuando más la necesitamos", escribieron en un comunicado.

Publican fotos del supuesto crematorio clandestino en Jalisco

El colectivo Madres Buscadoras de Jalisco hizo publicó fotografías de lo que serían restos óseos, los cuales estaban amontonados en una zona del terreno.

"¿Qué más esperan de nosotras? Ya hicimos el trabajo de localizar el sitio. Lo único que solicitamos es acompañamiento y traslado para poder llegar al lugar y continuar con la recuperación de los restos. No contamos con vehículos, no contamos con recursos económicos y, una vez más, tampoco contamos con el respaldo del gobierno.

"Entonces, ¿a quién debemos acudir? ¿Quién se hará responsable de rescatar esos restos humanos? ¿O la respuesta será seguir abandonándolos, como durante años se ha abandonado a las familias que buscan a sus seres queridos?", externaron.

El porible crematorio clandestino fue encontrado en Ayutla.|Madres Buscadoras de Jalisco

Colectivos hallan horno y 16 fosas clandestinas en Lagos de Moreno

Hace dos meses, el 18 de mayo pasado, madres buscadoras de Jalisco y de Sonora hallaron un centro de adiestramiento, exterminio clandestino y fosas en Lagos de Moreno, Jalisco.

El hallazgo se registró en un terreno ubicado entre las comunidades de Plan de los Rodríguez y Rancho Tampico, donde había un horno improvisado y en los depósitos había señales de humo.

Además contaron al menos 16 fosas clandestinas con osamentas y fragmentos humanos quemados, sin que pudieran saber cuántas personas eran.

