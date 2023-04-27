“Mintió y destrozó mi reputación": E. Jean Carroll testifica en juicio contra Trump

E. Jean Carroll, la escritora que demandó a Donald Trump por supuestamente haberla violado hace casi 30 años, dijo el miércoles a los miembros del jurado durante el juicio civil que el magnate la agredió sexualmente y la difamó al mentir sobre ello. Este es el segundo día del juicio contra Trump.

"Estoy aquí porque Donald Trump me violó, y cuando escribí sobre ello, mintió y dijo que no había ocurrido", dijo E. Jean Carroll en el tribunal federal de Manhattan. "Mintió y destrozó mi reputación, y estoy aquí para intentar recuperar mi vida".

Carroll ha demandado a Trump por difamación después de que él negó su acusación de violación en una publicación en octubre en su plataforma Truth Social, en la que afirmaba que no la conocía, que no era su "tipo" y que ella lo había inventado para vender sus memorias. También ha presentado una demanda al amparo de la Ley de Supervivientes Adultos de Nueva York, que permite a los adultos demandar a sus presuntos agresores mucho después de que hayan prescrito los delitos.

Se espera que un jurado compuesto por seis hombres y tres mujeres decida si considera a Trump responsable de los daños y, en caso afirmativo, cuánto debe.

Carroll, de 79 años, excolumnista de consejos de la revista Elle, busca una compensación no especificada por daños de Trump, quien pretende ser el candidato republicano a la presidencia en 2024.

La demanda se refiere a un supuesto encuentro en un probador de los grandes almacenes Bergdorf Goodman a finales de 1995 o principios de 1996, en el que, según ella, Trump la violó hasta que pudo huir.

🚨🚨BREAKING: My friend @ejeancarroll, who filed civil suit against Donald Trump on allegations of rape and defamation, took the stand today at his trial in Manhattan and elaborated on Trump’s violent assault in explicit detail.



"I'm here because Donald Trump raped me, and when… pic.twitter.com/XZFAjbxczR — Jon Cooper (@joncoopertweets) April 26, 2023

El testimonio de E. Jean Carrol durante el juicio contra Trump

Durante el juicio contra Trump, Carroll testificó que, hace casi 30 años, estaba saliendo de la tienda cuando el magnate la reconoció y le levantó la mano, incitándola a detenerse. Carroll dijo que ella y Trump se dedicaron a bromear, describiendo su tono como "jocoso", con el empresario tratando de comprar lencería para otra mujer.

Según Carroll, Trump le pidió que se probara una prenda de lencería y ella bromeó diciéndole que se la probara él. Luego, Trump la condujo a un probador abierto, cerró la puerta, la empujó contra la pared y le bajó las medias.

Los dedos de Trump "entraron en mi vagina, lo que fue extremadamente doloroso, extremadamente doloroso", y también "insertó su pene", dijo. "Mientras estoy sentada aquí hoy todavía puedo sentirlo".

Carroll trató de contener las lágrimas mientras describía cómo lo empujaba hacia atrás.

Cuando su abogado le preguntó si le dijo a Trump que "no", Carroll respondió: "No recuerdo haberlo dicho. Puede que lo haya dicho". Agregó que en ese momento se culpaba a sí misma y que temía perder su trabajo y que Trump tomara represalias si lo denunciaba.