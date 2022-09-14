Video: tormenta de granizo con temperaturas de 40 grados en Dubái, EAU

La lluvia y tormenta de granizo se registró en distintas zonas de Emiratos Árabes Unidos (EAU), pero impactó más la que cayó en la zona del desierto de Dubái y el emirato de Sharjah en donde el termómetro alcanzó los 40 grados Celsius mientras la humedad sigue siendo alta.

Durante la víspera se registraron lluvias de diferente intensidad en distintas zonas de Emiratos Árabes Unidos (EAU) y se formó niebla debido a los débiles sistemas de presión superficial acompañados de una débil de presión atmosférica en las capas superiores de la atmósfera por lo que se generó el granizo.

En la región de Mleiha y Fili del emirato de Sharjah, las fuertes lluvias estuvieron acompañadas de granizo, mientras que la temperatura más baja de EAU (22.7 °C), se registró el martes por la mañana, en Dumatha.

El organismo meteorológico de EAU señaló que la niebla, que duró 8 horas, comenzó a formarse desde las 12:00 de la noche hasta las 8:00 de la mañana (hora local) en Al Mirfa, Tarif, Madinat Zayed y Habshan en la región de Al Dhafra, mientras que también se registró en Al Ain, en Al Dhaid, Maliha, Al Bataeh y Al Madam en Sharjah (aquí también cayó granizo); en Al Minhad en Dubái, Ghantoot, Shahama y en Al Rahba en Abu Dhabi.

El Centro Nacional de Metrología pronosticó que el clima sería generalmente despejado para los siguientes días, con posibilidad de formación de algunas nubes convectivas hacia el este por las tardes. También se espera humedad por la noche de este miércoles y el jueves por la mañana en algunas zonas costeras con posibilidad de formación de niebla ligera.

Se espera que el clima para el siguiente viernes en Emiratos Árabes Unidos (EAU), sea de despejado a parcialmente nublado y polvoriento en ocasiones con una disminución gradual de las temperaturas que se notará en las costas, mientras que estará húmedo por la noche y el sábado por la mañana en algunas áreas del norte, sin que se pronostique una fuerte tormenta o caída de granizo.

Hail fell in the desert regions of Dubai and the northern emirate of Sharjah in 40 degree heat pic.twitter.com/vrTq7AEHUL — Maria (@MariaMagd7) September 14, 2022

Mar turbulento en el Golfo Arábigo y de ligero a moderado en el Mar de Omán

Los vientos serán de suroeste a noroeste ligeros a moderados, gradualmente activos especialmente en el mar. A veces serán fuertes, levantando polvo, con una velocidad de 15 a 30 hasta 45 kilómetros por hora.

La Policía de Abu Dabi implementó el sistema de reducción de velocidad a 80 kilómetros por hora en la Carretera Internacional Sheikh Khalifa Bin Zayed (Puente Tarif - Puente Al Mirfa), en la Carretera Sheikh Mohammed Bin Rashid (Abu Dabi - Kizad) y en varias otras carreteras.