Emiratos Árabes Unidos prohíbe la proyección en cines de “Lightyear”

Emiratos Árabes Unidos (EAU) prohibió el lunes (13 de junio de 2022), la proyección pública del largometraje de animación de Walt Disney-Pixar, "Lightyear" en los cines antes de su estreno planeado para esta semana.

Lightyear se queda "Sin infinito y más allá" en Emiratos Árabes Unidos

La Oficina de Regulación de los Medios de Comunicación del Ministerio de Juventud y Cultura de Emiratos Árabes Unidos, publicó en su cuenta oficial en Twitter, que la película viola las normas de contenido de los medios de comunicación del país, aunque no especifica la supuesta violación.

En la pubicación efectuada en Twitter, el organismo gubernamental emiratí señala que la película "no tiene licencia para proyección pública en los cines de Emiratos Árabes Unidos, debido a su violación de los estándares de contenido de medios del país".

Y agrega: "La oficina confirma que todas las películas proyectadas en cines en todo el país están sujetas a seguimiento y evaluación antes de la fecha de estreno al público, para garantizar la seguridad del contenido circulado de acuerdo a la clasificación de edad apropiada"

The Media Regulatory Office announced that the animated film Lightyear, which is scheduled for release on 16th June, is not licensed for public screening in all cinemas in the UAE, due to its violation of the country’s media content standards. pic.twitter.com/f3iYwXqs1D — مكتب تنظيم الإعلام (@uaemro) June 13, 2022

Prohiben película Lightyear por un beso entre personas del mismo sexo

Lightyear, la más reciente película de animación de Walt Disney-Pixar, que está centrada en el personaje de acción Buzz Lightyear de la popular saga de "Toy Story", ya había sido anunciada para su estreno en cines de EAU (Emiratos Árabes Unidos) para el próximo 16 de junio (2022).

Se estima que, la película Lightyear incluye un beso entre dos mujeres que mantienen una relación. Cabe señalar que como en muchos otros países de Oriente Medio, las relaciones entre personas del mismo sexo están penalizadas en Emiratos Árabes Unidos.

De hecho el "hashtag" en idioma árabe : "Lightyear prohibido en Emiratos" fue tendencia en Twitter, pidiendo que la película no se proyecte antes del anuncio del organismo gubernamental.

La oficina de medios de comunicación del gobierno de Emiratos Árabes Unidos y Disney no ha respondido a las preguntas enviadas por correo electrónico de parte de la agencia Reuters para cuestionar acerca de la prohibición que informó el organismo gubernamental.

¿Cuándo sale la película de Lightyear?

A diferencia de las últimas películas de Disney-Pixar, Buzz Lightyear 2022 llegará a las salas de cine de México. Buzz Lightyear 2022 se estrena el jueves 16 de junio en México, un día antes que la fecha anunciada para Estados Unidos y otros países.