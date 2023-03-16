Ebrard se reúne con científicos para hablar de innovación en México

El canciller Marcelo Ebrard Casaubon inauguró hoy la sesión plenaria del STS fórum – Conferencia de Alto Nivel de América Latina y el Caribe en la Cancillería mexicana, en la que destacó la importancia del desarrollo tecnológico y de innovación de México para hacer frente a retos futuros.

En la apertura participaron el presidente del STS fórum, Hiroshi Komiyama; el presidente del Grupo América Móvil/Telmex, Carlos Slim Domit; el vicepresidente ejecutivo de Japan External Trade Organization (JETRO), Mio Kawada; el Premio Nobel de la Paz 2007, Edmundo de Alba Alcaraz, y como presentador, el director general de Política de Cooperación de la Amexcid, Javier Dávila Torres.

América Latina necesita una base científica adecuada, declaró Ebrard.

Durante su participación, el secretario Ebrard aseveró que “si en América Latina no podemos desarrollar una base científica adecuada y redes para desarrollar vacunas o tratamientos, por ejemplo, contra la COVID u otros riesgos en el futuro, nos vamos a quedar atrás, no vamos a tener la tecnología que otros desarrollaron al mismo tiempo”.

“Necesitamos hacer esto por nosotros mismos, cueste lo que cueste, en este momento, no olvidemos las lecciones […], podemos trabajar junto con la comunidad científica de todo el mundo”, aseguró.

En el marco del STS, el canciller Marcelo Ebrard también inauguró la sala de “Exhibición de Innovación y Patentes Latinoamericanas”, en donde conversó con los expositores sobre los avances de la ciencia y tecnología en beneficio de las personas.

En esta sala, también se concentraron en impulsar el trabajo en materia de patentes científicas y tecnológicas, con el objetivo de incrementar el número de registros en América Latina y el Caribe.