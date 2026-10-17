Les querían cobrar por una báscula supuestamente alterada y terminaron detenidos por hacerse pasar por Profeco

Dos personas que presuntamente se hicieron pasar por trabajadores de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) fueron detenidas en Ecatepec, Estado de México, luego de que intentaran cobrarle 500 pesos al dueño de una tienda de abarrotes bajo la amenaza de clausurar su negocio.

De acuerdo con la información del caso, Rosa Estela “N” y Alberto Emanuel “N” le dijeron al comerciante que su báscula estaba alterada y que debía pagar para evitar el cierre del local. Ante la situación, el propietario pidió ayuda a la Policía Municipal.

Al ser cuestionados, los dos señalados no pudieron acreditar que fueran personal de Profeco y mostraron credenciales que los identificaban como auxiliares de la empresa Inspección Profesional de Pesaje.

Durante la revisión, los policías también encontraron 22 sellos de Profeco y nueve con la leyenda “Báscula inspeccionada 2026”. Ambos fueron presentados ante el Ministerio Público, que determinará su situación jurídica.

¿Cómo identificar a los verdaderos trabajadores de Profeco?

La Profeco advierte que sus verificadores deben identificarse con una credencial oficial vigente, fotografía, folio y código QR para comprobar su autenticidad. También deben presentar una orden de visita con los datos del establecimiento y el motivo de la inspección.

Ningún verificador de Profeco puede pedirte dinero en efectivo o en especie. Si alguien te exige un pago para evitar una clausura, desconfía y verifica su identidad en el portal oficial de consulta de credenciales de Profeco. También puedes denunciar al Teléfono del Consumidor: 55 5568 8722 en CDMX y área metropolitana, o 800 468 8722 en el resto del país.

⚠️ Si necesitas presentar una queja o denuncia, consulta únicamente los canales oficiales de Profeco. ¡Evita caer en fraudes! 🔗 Ingresa a https://t.co/WMky68GH2U para más información. 📍Ubica tu Oficina de Defensa del Consumidor más cercana: https://t.co/QuHYbs883A Recuerda que los servicios de atención a personas consumidoras son SIN COSTO. #Profeco #ODECO #Queja #Denuncia — Profeco (@Profeco) October 9, 2026

¿Qué sanción hay por hacerse pasar por funcionario público en Edomex?

Hacerse pasar por un inspector de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) podría constituir el delito de usurpación de funciones públicas.

El artículo 176 del Código Penal del Estado de México establece una pena de dos a siete años de prisión y de 500 a 2 mil días multa para quien, sin ser funcionario público, se atribuya ese carácter o ejerza funciones públicas sin autorización.

La sanción que corresponda a los detenidos dependerá de la investigación del Ministerio Público y de la determinación de las autoridades judiciales. Si se acreditan otros delitos, como extorsión o fraude, también podrían enfrentar cargos adicionales.