Último eclipse solar del año captado en diversas partes del mundo

Un eclipse solar parcial, el último de este año, que representa en su mayor esplendor la fuerza y energía del Sol, se ha podido apreciar en diversas partes del mundo.

Este acontecimiento astronómico se produce cuando la Luna no llega a bloquear totalmente la luz solar, por lo que desde la Tierra se logra percibir una media Luna brillante.

Así se ve el eclipse solar de Berlín en este momento. pic.twitter.com/FTR8W56Du7 — Wolf (@primeradefensa) October 25, 2022

El único eclipse solar del año que se pudo ver en Reino Unido

Este último eclipse solar parcial de 2022, comenzó en punto de las (10:08 BST) en Londres, mientras que su nivel máximo se produjo a las 10:59 (hora local).

La Royal Astronomical Society señaló que el eclipse solar pudo ser visible en todo el país hasta alrededor del mediodía, y se les recordó a las personas que no lo miren directamente.

Se estimó que la mejor vista en el Reino Unido estuviera en la localidad de Lerwick en las Islas Shetland, con el 28 por ciento del Sol oscurecido en medio del eclipse. El eclipse solar parcial terminó en Londres a las 11:51 BST, hora local.

Aaaah! Me tocó un eclipse de Sol acá en UK! 🥰 pic.twitter.com/VWGP0AP0vv — Juan Carlos (@gojcs) October 25, 2022

Eclipse solar en Francia

Un eclipse solar parcial se pudo apreciar sobre los cielos de Francia durante este martes (25 de octubre 2022).

El eclipse solar comenzó a las 08:58 GMT (tiempo medio de Greenwich) en Islandia y terminó frente a la costa de India a las 13:02 (GMT), cruzando Europa, el norte de África y Medio Oriente en su camino, según el informe del instituto IMCCE del Observatorio de París en Francia.

Un eclipsesolar ocurre cuando la Luna pasa entre la Tierra y el sol.

Partial eclipse from Southern France through high clouds with a Daystar QUARK solar filter. pic.twitter.com/EYwqNBvoqI — Maurice Toet (@maurice_toet) October 25, 2022

Día festivo por eclipse solar en Iraq

Este eclipse solar parcial también ha sido visto en la región del Kurdistán de Iraq en donde los gobiernos tanto iraquí como el kurdo, declararon un día festivo en todas las escuelas.

Se pronosticó que este acontecimiento astronómico, que es el último eclipse solar de 2022, duraría unas dos horas en Iraq. También se considera que se trata de un "Eclipse híbrido", que es un eclipse que ocurre y es parcialmente visible desde varias partes del mundo.

Debido al eclipse solar, el gobierno iraquí declaró feriado público en las escuelas de las provincias de Nínive, Anbar, Basora, Salahaddin, Bagdad, Babil, Dhi Qar y Kirkuk.

Además en otras provincias, incluidas Najaf, Karbala, Diwaniyah y Muthanna, las escuelas permanecen cerradas desde las 12:00 p. m. El gobierno kurdo también hizo lo mismo.

El eclipse solar ha sido visible en diversas partes del mundo, principalmente en Europa, los montes Urales, Siberia Occidental, Asia Central, Asia Occidental, Asia Meridional y el noreste de África.

Photos of the partial Solar eclipse visible in Baghdad,Iraq pic.twitter.com/9tpvQIhBXs — Suribelle (@Syribelle) October 25, 2022

Último eclipse de 2022 también fue visto en Eslovenia

Este eclipse solar parcial se pudo observar en la mayor parte del hemisferio norte, incluso en Eslovenia (Ljubljana) en donde la Luna cubrió alrededor del 36 por ciento de la superficie del Sol.

Los expertos advirtieron acerca de que ver el eclipse solar puede ser peligroso si no se utilizan lentes protectores, porque mirar directamente al Sol, así como mirar a través de las nubes, puede dañar la vista.