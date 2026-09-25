VIDEO: Fuerte explosión en zona turística de Atenas deja al menos dos heridos y cinco desaparecidos

Informes apuntan que la explosión regristada en Atenas, Grecia, dejó a tres personas heridas, daños a casas, tiendas y autos que se encontraban en la zona turística de Acrópolis.

Asimismo, bomberos y ambulancias acudieron rápidamente al lugar en las primeras horas de este viernes 25 de septiembre, mientras una densa nube de humo se elevaba sobre los monumentos antiguos.

No obstante, aún no se sabe la causa de la explosión en el edificio de dos plantas en Plaka, cerca de algunos de los lugares más populares de Atenas, como la Acrópolis y el Templo de Zeus.

¿Cómo fue la explosión en Atenas?

El edificio donde se produjo la explosión quedó reducido en escombros y metal retorcido, balcones rotos y losas de hormigón colgando. La explosión también lanzó rocas y cristales rotos a una distancia de hasta tres cuadras.

Asimismo los bomberos buscaban a cinco personas, entre ellas una pareja de adultos mayores que vivían en el edificio, según informó un funcionario a Reuters. Parte del edificio estaba rentado a turistas, indicó un agente de policía local.

"Fue como si todo el edificio, toda la manzana, hubiera salido volando. Así de fuerte era", dijo Andreas Martzaklis, residente local, citado por Reuters.

Hasta el momento, las autoridades han informado que un peatón resultó herido, al igual que dos mujeres que quedaron atrapadas en un edificio cercano y fueron rescatadas, actualmente están siendo atendidas en el hospital.

Explosion near Acropolis in Greece LATEST UPDATES



Firefighters rescued two women from an adjacent building, with police saying both were being transported to a hospital. Local media and a resident said a passerby was also slightly injured by the blast. pic.twitter.com/v4AXu1dEen — Abhijit Pathak (@aajtakabhijit) September 25, 2026

¿Dónde se ubica Acrópolis?

La Acrópolis de Atenas está situada en lo alto de una colina rocosa en el centro de la ciudad de Atenas, la capital de Grecia.

Mientras que en su zona túristica alberga numerosos hoteles y alojamientos para rentar a corto plazo. Multitudes de turistas pasean por sus estrechas calles repletas de cafés y tiendas de souvenirs.

Con información de Reuters