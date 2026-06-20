VIDEO: Colapsa una casa en Roma y queda una persona atrapada entre escombros; otra ya fue rescatada

En las primeras horas de este sábado 20 de junio, subió a conocer sobre el derrumbe en una casa ubicada en la colonia Roma; esto provocó la movilización de elementos para rescatar a las personas que ahí se encontraban.

Informo que continuamos con las labores de búsqueda y localización con nuestra célula homo canina, de una persona que posiblemente se encuentre atrapada en los escombros. Continuo informando.@ClaraBrugadaM pic.twitter.com/Q0fkh22999 — Jefe Vulcano Cova (@JefeVulcanoCova) June 20, 2026

Al momento se desconoce las causas del derrumbe que ya ha sido atendido por aproximadamente tres horas, donde con una célula homo canina se realiza la labor de rescate de otra persona.

