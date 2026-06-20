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VIDEO: Colapsa una casa en Roma y queda una persona atrapada entre escombros; otra ya fue rescatada

Se registró el derrumbe de una casa de la colonia Roma, donde ya se lo rescatar a una persona, mientras que otra persona sigue atrapada en los escombros.

Se registra colapso en casa de la Roma; hay una persona atrapada entre escombros
Screenshot|X

Escrito por: Ollinka Méndez

En las primeras horas de este sábado 20 de junio, subió a conocer sobre el derrumbe en una casa ubicada en la colonia Roma; esto provocó la movilización de elementos para rescatar a las personas que ahí se encontraban.

Al momento se desconoce las causas del derrumbe que ya ha sido atendido por aproximadamente tres horas, donde con una célula homo canina se realiza la labor de rescate de otra persona.

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