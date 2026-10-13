VIDEO: ¡Alerta en Edomex! Explota gasera en Coacalco y habitantes corren de la zona; hay un herido

La mañana de este martes 13 de octubre de 2026, una gasera en Coacalco, en el Estado de México (Edomex), sufrió una explosión, con lo que los habitantes de la colonia Lomas de Coacalco huyeron de la zona para ponerse a salvo.

Así explotó gasera en Coacalco, Edomex (VIDEO)

En videos divulgados en redes sociales es posible ver cómo las llamas se levantan en un edificio al fondo de una calle. Segundos después es posible escuchar una fuerte explosión.

Al interior de la gasera había dos pipas con combustible. A la zona acudieron Bomberos de Coacalco y personal de Protección Civil del Estado de México.

🚨 Una explosión se registró en una gasera de Loma Bonita, en Coacalco, Estado de México.



La información permanece en desarrollo. pic.twitter.com/xeHeChOJc0 — Irving (@IrvingPineda) October 13, 2026

¿Por qué explotó gasera en Coacalco?

Hasta el momento sólo hay reporte de una persona lesionada, quien fue atendida en el lugar y no fue necesario su traslado a un hospital. Además, cuatro perros fueron rescatados. Al menos 250 personas fueron evacuadas.

La onda expansiva de la explosión ocurrida esta mañana rompió vidrios de algunas casas en las cercanías. Personal de Protección Civil acordonó la zona y ya investigan las causas del siniestro.