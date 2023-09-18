¡Cambio de gobierno! ¿Qué significa el colibrí en la imagen del gobierno de Delfina Gómez?

El Estado de México (Edomex) tuvo un cambio de gobierno ante la salida de Alfredo del Mazo Maza del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y la entrada de Delfina Gómez, abanderada de Morena y primera gobernadora de la entidad. Ante esto, es importante destacar qué significa el colibrí en la imagen del gobierno de la morenista.

Así es el nuevo logo del Gobierno del Estado de México

Con un colibrí en figuras geométricas, Delfina Gómez, presentó la nueva imagen de su gobierno morenista tras la salida de casi 100 años del tricolor en la entidad.

También conocido como picaflor, el ave que agita sus alas más de 4 mil veces por minuto, también está acompañado de color dorado y la frase de: ¡El poder de servir!

Tras la hazaña democrática del 4 de junio de este año, el Pueblo del Estado de México se convirtió en el protagonista de su futuro. Con su talento, su fuerza y sus ideas echaremos a andar este cambio que anhelamos y por el que luchamos.#DelfinaGobernadora #ElPoderDeServir pic.twitter.com/UyvWORl49g — Delfina Gómez A. (@delfinagomeza) September 14, 2023

¿Qué significa el colibrí en la imagen del gobierno de Delfina Gómez en Edomex?

Delfina Gómez, después de enfrentarse a la priista Alejandra del Moral, se convirtió en la primera mujer gobernadora del Edomex, donde también utilizó al colibrí en su campaña, considerado como un símbolo de amor, bienestar y confianza, este último, uno de los pilares más cruciales que ha recalcado la morenista.

Comprometidas y nunca se dan por vencidas, así son las mujeres mexiquenses. 💪🏼 #Edomex #DelfinaGobernadora pic.twitter.com/Pdni1tOIKC — Delfina Gómez A. (@delfinagomeza) August 14, 2023

De acuerdo con la ahora gobernadora, su compromiso en el cargo es firme para hacer del Estado de México un lugar más próspero, seguro y unido. Asimismo, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, Delfina Gómez comentó que el colibrí es se trata del símbolo de las mujeres para que "todas vuelen por sus sueños y que no se trastoquen por una limitación o por miedo”.

Fue el pasado 16 de septiembre cuando el mandato de la nueva mandataria inició su gobierno, donde destacó que en el primer minuto como gobernadora, tomó protesta a los integrantes de su gabinete, a quienes les reiteró que el cargo es para servir, no para servirse.

¿Cuál es el mito de Huitzilopochtli y los colibríes?

De acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), los colibríes son los guerreros que fallecieron en batalla, dijo Huitzilopochtli, también son mensajeros de los buenos deseos, atraen el amor y la buena suerte, pero vivos, no muertos.