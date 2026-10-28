¿Quién era Brian Ezequiel Vela, vocalista de “El Bronco” que murió tras incendio en Guanajuato?

Brian Ezequiel Vela, vocalista del grupo “El Bronco y su banda”, murió luego de llevar varios días hospitalizado tras el incendio de una fábrica de solventes en León, Guanajuato.

El joven, de apenas 19 años, sufrió quemaduras de segundo y tercer grado en gran parte del cuerpo, luego de que el incendio alcanzara la fábrica el pasado viernes 23 de octubre.

Muere vocalista de “El Bronco y su banda” en León, Guanajuato

Los primeros reportes dieron a conocer que Brian Ezequiel permaneció varios días en cuidados intensivos, luego de resultar herido durante el siniestro ocurrido en un almacén de químicos, donde se registraron diversas explosiones que provocaron una intensa movilización de los cuerpos de emergencia.

En su momento, la misma agrupación informó que el joven se encontraba delicado de salud. Incluso, trascendió que su familia había solicitado ayuda para cubrir los gastos de la operación.

Sin embargo, este miércoles 28 de octubre se confirmó la muerte de Brian, de tan solo 19 años, sin que se revelara la causa oficial de su deceso.

¿Quién era Brian Ezequiel Vela?

Brian Ezequiel Vela Rodríguez tenía 19 años y era vocalista de la agrupación musical. A la par, trabajaba en una fábrica de solventes químicos en la capital del estado.

El joven combinaba sus responsabilidades laborales con su pasión por la música, un ámbito en el que soñaba con crecer y alcanzar reconocimiento.

Su familia lo recuerda como un joven con aspiraciones y deseos de abrirse camino en la música, un sueño que formaba parte de sus proyectos a futuro.

Tras darse a conocer su muerte, la agrupación a la que pertenecía compartió un mensaje de despedida en el que lamentó profundamente su pérdida.

“Con profundo pesar, informamos el sensible fallecimiento de nuestro compañero Brian Ezequiel Vela Rodríguez, quien luchó como un verdadero guerrero hasta su último momento”, expresó la agrupación.

Asimismo, la agrupación pidió al público en general abstenerse de difundir información, imágenes o contenido relacionado con estos momentos difíciles sin la debida autorización.

Incendio en fábrica de solventes en León, Guanajuato

El incendio en la fábrica de solventes se registró alrededor de las 17:00 horas en la colonia San Nicolás, el pasado viernes 23 de octubre.

Debido al material inflamable que se encontraba en el lugar, se registraron una serie de explosiones, que hicieron que fuera imposible controlar las llamas por horas.

Luego de 3 horas, la Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana de León confirmó que el fuego fue controlado. Además de que dos personas resultaron heridas, entre ellas Brian Ezequiel.

