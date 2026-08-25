VIDEO | Por esta inesperada razón “El Chapo” Guzmán se salvó de ser baleado antes de su captura

Joaquín "El Chapo" Guzmán estuvo cerca de ser abatido en México por las fuerzas de seguridad federales, quizás una historia similar a la de Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", extinto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Considerado uno de los narcotraficantes más buscados, el líder del Cártel de Sinaloa fue detenido el 11 de julio de 2015 tras escapar por un túnel que se construyó en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México (Edomex), pero fue reaprehendido el 8 de enero de 2016.

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De la celda a la calle: así fueron las fugas de "El Chapo" Guzmán

Nació en la comunidad de La Tuna, en el municipio de Badiraguato, estado de Sinaloa.

El 9 de junio de 1993 fue detenido en la frontera de México con Guatemala, pero escapó por primera vez del penal de Puente Grande, Jalisco, el 19 de enero de 2001.

Las autoridades informaron en su momento que se fugó escondido en un carrito de lavandería luego de que presuntamente custodios lo habrían llevado a la zona de aduana del penal y se escondió en un carro de recolección de ropa.

Fue reaprehendido el 22 de febrero de 2014 en la habitación del condominio Miramar, en Mazatlán, Sinaloa, y fue encarcelado en el penal del Altiplano.



Segundo escape de Guzmán Loera

La segunda fuga de "El Chapo" Guzmán se registró el 11 de julio de 2015 a través de un túnel que conectaba su celda con un predio en la colonia Santa Juana, en Almoloya de Juárez.



Tercer arresto de "El Chapo" Guzmán

El 8 de enero de 2016 fue arrestado en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa, y el 20 de enero de 2017, el capo fue extraditado a Estados Unidos, donde fue condenado a cadena perpetua.

¿Por qué "El Chapo" Guzmán se salvó de que le dispararan?

Luego de su recaptura en 2016, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, el narcotraficante estuvo cerca de ser atacado a balazos y quizás ese día pudo haber perdido la vida abatido.

El 9 de enero de ese año, Arely Gómez, exprocuradora general de la República, dio un mensaje a la nación y ante los medios de comunicación en donde dio detalles de lo que pasó antes de la captura de Guzmán Loera.

A partir de la fuga de Joaquín Guzmán Loera, se inició una investigación que reveló que, una vez que abandonó el túnel, se trasladó al municipio de San Juan del Río, Querétaro.

Luego, desde una pista ubicada en este municipio, despegaron dos avionetas tipo Cessna: en una iba Guzmán Loera con su piloto de confianza y su cuñado, mientras que la otra estaba de reserva por si la primera fallaba.

Por la noche arribaron a la zona serrana entre Sinaloa, Chihuahua y Durango. En octubre, fue localizado en un rancho del municipio de Pueblo Nuevo, Durango, donde elementos de la Marina llevaron a cabo un operativo para detenerlo.

"El Chapo" pretendía huir por una cañada, pero personal de fuerzas especiales lo ubicó desde un helicóptero; sin embargo, al estar acompañado de dos mujeres y una niña, los marinos decidieron no dispararle para no poner en riesgo la vida de otras personas.

Tal vez entre esas mujeres, quizás una pudo ser Emma Coronel y una de sus hijas, pero las autoridades no dieron más detalles que quiénes fueron las mujeres que salvaron que hubiera disparos ese día.

Después de librar el ataque, el capo se internó en la zona del Triángulo Dorado, disminuyendo su círculo de seguridad y limitando sus comunicaciones.