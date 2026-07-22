Muere Valentin Lavin Romero, presidente municipal de Temoac, Morelos, tras ataque

La Fiscalía de Morelos confirmó que debido al ataque directo contra Valentin Lavin Romero, el presidente municipal de Temoac perdió la vida.

Se dio a conocer sobre el despliegue de un operativo de seguridad en Temoac y municipios aledaños, luego de registrarse una agresión en contra del presidente municipal de esa localidad.

#AlMomento | Se realiza el despliegue de un operativo de seguridad en #Temoac y municipios aledaños, luego de registrarse una agresión en contra del presidente municipal de esa localidad. Seguiremos informando por las vías institucionales. — Mesa de Construcción de Paz y Seguridad Morelos (@MesaCSPMor) July 22, 2026

La Fiscalía de Morelos emitió un mensaje sobre el lamentable fallecimiento del alcalde de Temoac:

"La Fiscalía General del Estado de Morelos agotará todas las líneas de investigación en torno a los hechos delictivos suscitados este miércoles 22 de julio, en donde perdió la vida el presidente municipal de Temoac, Valentín Lavín Romero.

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"Cabe señalar que personal del Ministerio Público de la Fiscalía Regional Oriente, de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y de la Coordinación de Servicios Periciales, intervienen con diligencias iniciales y levantamiento del cuerpo sin vida en el interior de las instalaciones de la presidencia municipal de Temoac".

#ÚLTIMAHORA | La Fiscalía de Morelos confirma el fallecimiento del alcalde de Temoac, Valentín Lavín Romero, tras ser atacado a balazos.https://t.co/jA205gHsw3 pic.twitter.com/WnrEaK1if9 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 22, 2026

"Tras lo ocurrido, las instituciones integrantes de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad desplegaron un operativo en el municipio de Temoac y sus alrededores en busca de los responsables de estos hechos delictivos", se lee en el comunicado.