Del INE a LitioMX: Los millonarios cargos de la familia de Guadalupe Taddei

Encabezados por Guadalupe Taddei Zavala —expresidenta del INE señalada por opacidad, contratos a proveedores consentidos como José Alfredo Hernández Casillas y parcialidad hacia el oficialismo—, la dinastía sonorense de los Taddei se consolidó como una de las redes más beneficiadas por la 4T. La excomisionada garantizó la colocación de sus tres hijos en posiciones clave: Luis Rogelio Piñeda Taddei es secretario particular del gobernador Alfonso Durazo tras pasar por la ponencia de Yasmín Esquivel; Jorge Francisco gestiona las nóminas del Instituto de Becas de Sonora, y León Fernando funge como director de Mercadotecnia en la CONADE.

El acaparamiento familiar se extiende hacia puestos estratégicos de decisión política y presupuestal. Pablo Daniel Taddei encabeza LitioMX sin haber extraído un solo gramo del mineral tras cuatro años de gestión, mientras que su padre Jorge Luis Taddei, exdelegado del Bienestar, ahora opera la estrategia electoral en el Consejo Consultivo de Morena. A la lista se suman Ivana Celeste como exdiputada y operadora del partido, Jorge Carlos como enlace en el Congreso, Luis Alonso en el Instituto Sonorense de la Juventud e Isabel Cristina, beneficiada con más de 12 millones de pesos en recursos del Conahcyt.